高息ETF夯 證交所2點提醒

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台股高息ETF發行強強滾，元大台灣價值高息（00940）及群益科技高息成長（00946）兩檔ETF發行價格最親民、僅10元；但臺灣證券交易所也對鍾愛高息ETF的投資人提出兩點提醒：一、要評估自身財務需求與風險承受度；二、不可一概而論「高股息ETF就是比較沒有風險」。

3月以來有4檔台股高息ETF上市，多數跌破發行價，00939統一台灣高息動能及00940元大台灣價值高息兩檔ETF，上市後沒多久就一路維持破發；9日剛上市的00944野村趨勢動能高息收14.87元破發，00946群益科技高息成長，則是盤中破發、最後收10元挺住。

證交所表示，國內投資高股息ETF的風潮高漲，但投資人仍須留意無論投資何種ETF，皆須注意市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等。

若涉及國外成份股，可能也有價格波動風險、匯率風險等。面對投資，投資人應隨時關心相關資訊，保持理性看待市場，才能在市場中實現成功的投資。

證交所提醒，投資人在投資時，應先衡量自身的財務狀況、風險承受度等，制定屬於自己的投資策略。並依據自身的投資策略，詳閱每一檔商品的公開說明書，接著才做出合適投資決策。

證交所特別指出，市場間有不同論者認為，年輕人應該或不應該投資高股息ETF。

年輕人應該投資高股息ETF的理由有：透過小額投資累積資本穩定收息、股價波動度低不影響投資心情、透過強迫自己定期定額投資有效儲蓄等。

年輕人不應該投資高股息ETF的理由有：高股息ETF成長性不高、長期報酬不如市值型ETF、年輕人可承擔較高風險應配置多一點資金在高成長性的ETF。

證交所強調，其實，這個問題至少可從兩個層次來看。第一，我們應該強調的是，每個人都是獨特的，有其自身的財務需求與風險承受度，投資人應自己做好專屬於自身的評估規劃，切莫僅因某機構、某媒體鼓吹該投資什麼標的就投資什麼標的。

第二，高股息ETF的性質各異，不可一概而論如「高股息ETF的成長性就是比較差」、「高股息ETF就是比較沒有風險」等。

所謂強調「高股息」ETF，可能僅是指數篩選規則中其中有一項指標將股利率等納入考量，但每檔ETF都有其獨特的指數規則，例如也有ETF不只將「高股息」作為篩選標準納入，也考量成份股的成長動能等。