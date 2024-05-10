KY股、創新板法說 15日起登場

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Q2第一上市及創新板公司法說會

第二季「第一上市公司（KY股）及創新板公司法人說明會」將於15日起陸續登場，分別為倚天酷碁-創（2432）、捷敏-KY（6525）、材料-KY（4763）及基士德-KY（6641）4家公司，將各於15日、16日、17日及20日舉行。

倚天酷碁-創第一季每股稅後純益（EPS）為0.23元，低於去年第四季的0.95元，今年前4月營收年增34.12％；捷敏-KY第一季EPS達1.21元，優於去年第四季的0.89元，今年前4月營收小幅年增0.15％。

材料-KY尚未公布第一季財報，預計10日提報董事會，前三月營收年增131.51％，4月營收11.38億元、年減18.89％，但累計前四月仍翻倍、年增105.02％；基士德-KY也預計於10日提報董事會通過第一季季報，累計前四月營收年增10.02％。

臺灣證券交易所表示，為提升KY股及創新板公司經營績效資訊流通及透明度，並增加投資人與公司交流，15日起舉辦第2季「KY股及創新板公司法人說明會」計4場，提供KY股及創新板公司與投資人面對面雙向溝通平台，使投資人了解第一上市公司及創新板公司營運績效。

會中將由公司主要經營階層出席，親自就經營方向、目標與願景、財務業務管理重點及投資人關心議題等面向，充分向投資人說明並可進行即時聯繫交流，以展現KY股及創新板公司競爭優勢及能見度。