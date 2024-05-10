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觀光股首季財報

觀光股族群營運靚，包括漢來美食（1268）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）、雄獅（2731）、雲品（2748）第一季業績與獲利表現亮眼。

受惠展店效益及餐飲需求暢旺，漢來美食首季每股稅後純益（EPS）4.73元、創上櫃以來單季新高，躍居餐飲股每股獲利王；揚秦、亞洲藏壽司第一季營收與獲利皆創同期新高；雄獅首季EPS 3.49元。

雲品因日月潭雲品、君品酒店住房率穩定成長，加上春酒及尾牙等大型外燴倍增，首季營收、稅後純益、EPS全面創同期新高 。

展望後市，5月母親節、6月端午節與畢業季，都將帶動聚餐商機，加上展店效應，漢來美食、揚秦與亞洲藏壽司營運有撐。雲品則因國際航空運能成長，入境旅客增加可推升住房業績。

漢來美食第一季營收16.79億元，季增28％、年增30％，稅後純益2億元，季增近5倍、年增57％。第一季營業毛利率48％、營業淨利率15％、稅後純益率12％，每股純益4.73元，營利數字均創上櫃以來單季新高。漢來美食自結4月營收3.86億元，月減21％、年增6％，前四4月營收20.66億元、年增24％。

雄獅首季稅後純益3.25億元、年增250％，每股純益3.49元，再創單季獲利新高。雄獅4月合併營收23.7億元、年增53％，前四月合併營收83.2億元、年增72％。

雄獅指出，因與國際供應商互動良好，維持較大議價空間，同時疫後國人願意支付更高旅遊預算，加上日圓持續走貶，推升第一季毛利率達17％，較疫情前大增約5個百分點。

雄獅第二季動能持續暢旺，各家航空業者陸續擴張北美航線，泰國亦宣布延長台灣赴泰免簽證措施六個月，可望雄獅搶食觀光商機。