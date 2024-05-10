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台股9日由航運領軍撐盤，但台積電（2330）等多數大型權值股承壓下，加權指數終場下跌139點收20,560點，台指期下跌112點收20,612點，期現貨正價差擴至51.23點，電子期正價差擴至2.62點，金融期正價差縮至3點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,362口至7,457口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加1,613口至17,216口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,428口至5,458口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在20,000點。全月未平倉比（put／call ratio）由1.46降至1.38，期交所VIX指數下降0.25至16.69，整體選擇權籌碼面中性。

永豐期貨表示，美國波士頓聯儲主席Collins強調，2024年以來未見通膨數據明確回落，整體不確定性偏高，聯準會應維持政策利率穩定，耐心等待CPI趨緩。近期聯儲官員不斷發言控制市場通膨預期，美股反應相對中性，美國四大指數漲跌互見。

台股部分，近期資金輪動相當快速，日前強勢的營建類股9日賣壓沉重，營建指下跌2.45％，強勢的重電族群走勢同樣疲弱，華城下跌近6％，回收前一日漲幅。整體來看，指數接近前高附近皆存在明顯賣壓，且過去三日領漲族群皆不相同；若非長紅突破前高，目前震盪整理等待乖離收斂可能性較高。

元富期貨指出，加權指數9日漲多拉回、結束日K連三紅，陷入5日均線保衛戰，目前波段漲幅已大，須留意漲多回檔賣壓。後市值得關注的是下周美國將公布消費者物價指數（CPI），對於聯準會降息的預期將持續牽動國際股市走向。