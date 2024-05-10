法人讚 佳世達、定穎權證閃亮

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520前夕台股多頭力圖挑戰20,883點新高意味濃厚，然上市櫃公司面臨4月營收及首季財報「全面性體檢」，本土投顧看好佳世達（2352）、定穎投控（3715）後市業績表現，佳世達營運谷底已現，全年逐季成長可期，定穎則是2024年由汽車板和網路通訊等部門扮演主要成長動能，均給予買進投資建議。

上市櫃公司首季財報陸續出爐，液晶顯示器廠佳世達雖因傳統淡季及營運處於庫存調整階段，今年首季獲利位處低檔，單季稅後純益2.57億元，年減21％，每股稅後純益（EPS）0.13元，表現低於預期，但公司認為，第一季將是全年業績谷底，估第二季起訂單能見度將提升，且下半年需求上升趨勢明顯，網通、智能方案、IT營運可望轉佳，對2024年營運逐季向上看法有信心。

本土投顧分析，儘管佳世達短期營運動能受限，然隨終端需求逐漸回溫、營收規模擴大，加上毛利率的穩健提升，將顯著提高公司營益率及獲利表現；此外，佳世達在醫療事業擁有獨特地位，亦有望推動公司整體評價的提升，看好公司轉型效益顯現，獲利能力優化。

此外，車用PCB供應商定穎投控4月營收14.4億元，雖小幅月減2.05％，但年增18.97％，公司先前法說會也釋出對後市的展望，強調第二季目前接單狀況優於首季，HDI滿載多層板稼動率亦達90％～95％，預計第三季HDI產能將進一步提升，有助滿足市需求，並帶動營收增長。

而受惠產能利用率再較前季拉升，若拉貨順利，法人預估，定穎投控第二季營收可望呈現低個位數成長，主要成長動能來自於汽車板和網路通訊等部門，汽車板主要受惠自動駕駛及ADAS相關需求帶動，而網路通訊及服務器的部分，需求較大的則是伺服器網路卡（NIC），2024年出貨量可望持續成長。