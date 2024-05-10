運價看升 長榮、陽明快樂出航

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最近一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）顯示運價連四周上揚，周漲幅達9.7％，全球四大主要航線也全面上漲，全球航運巨頭馬士基（A.P. Moller Maersk）表示，紅海航道持續遭受攻擊，無法恢復正常通行，從亞洲到歐洲的航運運能估計今年第二季將縮減15％～20％，運價可能持續上揚，長榮（2603）、陽明（2609）持續受惠。

長榮4月營收318.14億元、月增約6％、年增約42％，連續三個月營收維持在300億元之上，前四月營收1,204.52億元、年增約35％。法人表示，貨櫃航運市場4月前幾周運價略呈下跌、但至4月底已逐步回升，貨量也持續回溫、評估長榮4月貨量較上月增加，營收呈現年月雙增，長榮股價9日受激勵上漲約3％。

陽明9日盤後公布4月營收149.44億元、月減3.88％、年增加35.32％；前四月營收587.46億元、年增22.4％。陽明股價昨日率先因長榮公布營收與第二季展望、萬海攻上漲停板等利多一同帶動，大漲5.56％慶祝。法人指出，海運市場今年運力雖仍供過於求，然紅海危機帶動歐美及地中海航線運價續漲，加上全球終端零售重建庫存需求，今年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價格優於去年，預計五一黃金周假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動第二季營運表現。

法人分析，觀察目前各家海運的報價概況，5月貨量明顯回升，尤其在大陸五一長假後，北美線一櫃難求又再度出現，推估多家知名海運公司都宣布5月要加收綜合附加費；目前已知CMA、COSCO、ZIM及長榮，預計每20呎櫃加收2,000美元；陽明跟ONE則是通知客戶加收1,000美元。