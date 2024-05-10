力旺、瑞昱 中長線唱旺

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台股向上面臨前高壓力，短線調節力道顯現，大盤9日翻黑下跌139點，收20,560點。不過投資專家認為，隨資金回歸基本面，建議拉回關注中長線營運看旺的績優股如力旺（3529）、瑞昱（2379）等，股價有表現機會。

法人分析，力旺在特殊製程包含FinFET HV（OLED DDI）、BCD、embedded flash（PMIC MCU）、emerging memory（PRAM）皆持續有各戶導入，在授權金方面公司IP portfolios多元，晶圓代工廠客戶及IC設計客戶皆有強勁授權需求；權利金方面，過去三年累積逾1,500個NTO，帶動權利金成長循環，近期量產新產品6nm DTV、7nmADAS、12nm SSD及ISP、22/28nm networking、switch、smart image processor等22/28nm以下進入量產，貢獻新的權利金。

瑞昱4月營收100.68億元，重返百億規模之上，月增11.38％、年增21.85％，雖目前需求能見度受限於產業仍面臨全球地緣政治和總體經濟影響，但預期公司第二季營運展望依然保持成長力道，後續將關注Windows 11，或是AI PC推出是否能夠顯著提升個人PC換機需求。