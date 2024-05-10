疫後報復式刷卡Q1飆破兆元

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近來各月國人刷卡金額變化

國人疫後報復式刷卡，金管會9日公布，今年前3月國人信用卡刷卡金額已破1兆元，達1兆475億元，較去年同期的9,325億元，年增1,150億元，年增率12.33％，創同期新高，預估今年全年刷卡量將可順利突破4兆元，有望續創新高。

據金管會統計，3月信用卡刷卡金額3,405億元，雖較去年同期減少1.84％，但從去年5月開始，已連續11個月單月刷卡量持續站穩3,000億元以上。

去年疫後解封，引爆國人報復式旅遊及消費，全年信用卡刷近4.19兆元，創史上單年新高，年增19.9％，今年首季仍是同比增加二位數，國人已習慣用信用卡刷卡，第二季又有報稅月，及暑假前旅遊刷卡，估計第二季亦不弱。

銀行局副局長童政彰指出，3月信用卡簽帳金額3,405億元，較2月增加187億元，但較去年3月的3,467億元稍微減少，主要是去年228為四天連假，刷卡金額多落在3月，但今年2月有29天，且228並未有連假，加上今年3月最後兩天是假日，刷卡金額延到4月入帳，二因素都讓今年3月比去年3月刷卡量減少，但3月刷卡金額仍是同期歷史次高。

金管會指出，從去年開始，國人月均刷卡量就從2,500億元拉高至3,500億元，今年1月國人刷卡3,852億元、2月刷了3,218億元、3月刷卡3,405億元，三個月月均量也是刷了約3,492億元，接近3,500億元。

個別銀行3月刷卡金額來看，中信銀刷卡量達562.52億元穩坐龍頭、國泰世華銀以533.35億元居次、台北富邦銀則以459.1億元第三，玉山銀417.78億元、台新銀372.1億元分居第四、第五名。

3月發卡量來看，以星展（台灣）銀行最高、達14.26萬張，再來是中信銀8.27萬張、玉山銀7.36萬張、國泰世華銀6.22萬張、台新銀5.94萬張、北富銀5.83萬張、聯邦銀5.03萬張，其他銀行都低於2萬張。星展（台灣）銀行的發卡量最高，主要是花旗（台灣）銀行原卡友停卡後陸續換發新卡。