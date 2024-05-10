非現金支付筆數 首季大增近25％

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國人非現金支付持續增加中。金管會9日公布，第一季國人非現金支付交易筆數共18.97億筆、交易金額1.92兆元，筆數比去年第一季增加24.6％，金額則同比增14.97％，筆數及金額都創同期新高。

金管會從2015年提出「電子化支付比率五年倍增計畫」，2021年改為每三年成長的目標，設定筆數、金額目標，2026年目標是拚全年非現金交易金額達10兆元，去年全年是7.27兆元，今年有望拼8兆元，以每年增加近兆元的速度前進。

計畫第一期目標從2021年～2023年，非現金支付交易筆數要成長50％，也就是要達到78億筆、金額要達到6兆元，最終結果是筆數未達標，但金額順利超前達標。主要是因疫情導致搭乘大眾運輸人數還未回到疫情前，拿儲值卡搭乘大眾運輸的交易筆數成長不如預期導致。

今年第一季國人使用非現金支付的交易1.92兆元，國人現在消費，包含交通、購物、旅遊等，很多都不再拿現金支付，而是改採非現金支付工具。最常使用的非現金支付工具主要有四項，即信用卡、儲值卡、電子支付、ATM轉帳購物等，金額以信用卡貢獻最大，筆數則是儲值卡貢獻最大。

第二期目標，金管會提出2026年非現金支付交易筆數要達80億筆、交易金額要達10兆元。金管會指出，第一期的目標若用全台2,350萬人來推估，每人每年非現金支付有330筆，等於每人每天都用非現金工具完成一筆交易；第二期目標若要達標，每人每年非現金支付要有340筆。