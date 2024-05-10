台股基金 迎換股輪動商機

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第二季以來台股基金績效

熱錢轉向、非電類股崛起，據CMoney統計，營建第二季以來漲幅達3成，其他運輸、電機、鋼鐵、金融皆優於大盤，因應盤勢變動，今年來績效表現優於大盤的台股基金主要持股也出現變化，前十大不再是電子的天下，已納入電機機械、建材營建、航運、鋼鐵等業績股，或金融等非電殖利率概念股。

復華復華基金經理人呂宏宇表示，有鑑於消費性電子復甦力道不若AI強勢，因此目前電子股布局專注AI應用受惠的先進製程及上游半導體供應鏈，此外，因應大盤創高後拉回整理，搭配金融等高股息概念及傳統產業復甦題材，掌握電子淡季下的類股資金輪動投資機會。

兆豐投信指出，在台股產業類股輪動快速下，可布局於具備成長動能的各產業龍頭，有助掌握產業龍頭公司的上漲機會，若遇到產業下跌時也能分散風險，有機會取得較佳的報酬，可長期投資配置。

台新中國通基金經理人魏永祥認為，核心持股以半導體，如晶圓代工、IC設計、矽智財，IC設備、光電、網通、電子零組件等為主，其中，AI族群仍是要角；傳產股以重電族群為選股重心。

中信成長高股息經理人張圭慧分析，隨美國4月非農就業報告意外降溫，加上聯準會表態不升息，投資人重燃降息希望，有利股市評價回升，而目前英特爾、蘋果等科技大廠接連公布財報，市場靜待輝達業績及財測展望，將牽動台股AI及半導體族群表現，投資人可趁勢布局追求成長且高配置電子科技股的相關ETF，後市仍有表現空間。

復華高成長基金經理人羅淮億強調，能源轉型與AI設備的建置都將驅動電力需求，加以國家政策支持，持續看好重電產業成長趨勢。且因地緣政治衝突升溫，帶動原物料價格漲勢，也可留意帶來的相關投資機會。

日盛投信台股投資研究團隊提到，台股基本面良好，去年為企業獲利谷底，今年回升的狀況確立，預計明年後進入復甦循環，後市資金可望回流基本面佳，受惠AI供應鏈暢旺的個股，中長線AI將繼續扮演台股主流。