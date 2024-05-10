科技股有韌性 電動車基金添動能

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美國4月非農就業人數不如預期，降息期望支撐美股走勢，經濟保持韌性之際，有利應用AI成長，科技股在AI助力下獲利大幅成長可期，法人建議，可持續關注美國科技股與車用硬體及軟體後市表現。

日盛團隊表示，觀察電動車市況，跡象顯示車用電子產業將落底，電動車車廠也持續優化成本以及提升產能。因此，後續可關注大型電動車公司表現，並同時追蹤汽車智能的科技軟硬體股後市動態。最新財報顯示，企業業績普遍優於預期。科技股仍顯示出營運韌性，特別是AI族群，成為引領市場與維持多頭資金趨勢的主要產業。因此，依然看好AI科技應用在終端需求的發展上，包含車用硬體與軟體類股。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，除龍頭特斯拉以外，傳統車廠也正急起直追，福斯宣布2030年在歐洲市場電動車銷售占比目標翻倍至70％，美國及中國市場電動車銷售占比目標也達50％以上；豐田則宣布明年在美國市場電動車銷售占比目標為40％、2030年提高到近70％，通用也宣布在2035年前停止生產汽柴油車，將全面轉向電動車。

據研調機構估計，明年後燃油車將走入衰退期，到2030年時新能源車占比將達30％，預計未來十年電動車的銷售將由2020年的250萬輛，增加到2030年的3,110萬輛，年複合成長率29％，電動車長線成長動能看好。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷認為，從電動車市場出貨數據預估來看，為達到政策目標，各國可望加速電動車規劃以及符合排放標準，電動車出貨成長性有望加速，根據國際能源總署（IEA）最新發布的預測數據，今年全球汽車銷量中，電動車的占比可望升至20％。

除大陸和歐美等現階段電動車集中成長的市場外，新興國家電動車需求也正成長，產業前景仍值留意，且受惠於AI普及腳步加快，應用範圍也愈來愈廣，也可望帶動電動車智能化發展之零組件需求，相關供應商表現可期。