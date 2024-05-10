投等債防禦佳 把握折價機會進場

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美國各類型資產波動度比較

根據歷史經驗，當市場遭遇逆風時，投資等級債都會逆勢上漲。法人表示，美國經濟依舊穩健，但美國中小企業營運備受挑戰，相對的投資等級債企業以大型企業為主，防禦能力較佳，一旦市場出現負面消息時，投資等級債較能吸引資金流入，逆勢上漲，加上聯準會利率政策轉向，債市行情值得期待，建議可加碼布局。

瀚亞投資優質公司債基金研究團隊表示，由於股市波動度較高，通常會為本金帶來較大的風險，投資等級債的波動度較低，有助於提供較多的保護。由於市場預期貨幣政策轉向，投資等級債連續五個月吸引資金淨流入，且淨流入金額呈現顯著成長趨勢，及信用評等較高的投資等級債違約率相對低，1998年來平均違約率僅0.09％，最高不超過0.4％，故只要有折價買進機會，獲利都值得期待。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民指出，美國聯準會5月宣布利率再次不動，主席鮑爾表示下次政策利率變動不太可能是升息，降息的時間可能比原先預期的更久。目前市場普遍共識為美國最晚下半年將展開降息循環，則一旦展開降息，將為債市帶來大多頭行情，現在正是逢低布局長天期投資級債券的絕佳時機，國際資金也因而湧入債市卡位。

就投資級債而言，A投資級的信評優於BBB級，因為當經濟處於下行周期時，A級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現，但BBB級債若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌的降評風險，整體來看，A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與目前較高的殖利率水準，後市相對具優勢。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄認為，隨聯準會年內仍具預防性降息的可能性，加上經濟與地緣政治前景仍具有不確定性，資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐，表現仍值得關注。當中以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意，因收益水準相對高，兼具品質以及收益優勢。