55檔債券基金 近年績效逾10％

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根據晨星基金統計，截至5月3日主動型債券基金還是有逾55檔近一年報酬率逾10％，這些年績效佳的債券基金類別主要集中在非投資級債、新興市場債及房貸收益基金等，因為10年期美債利率4.47％相對高檔，法人表示，投資債券要有中長期持有的打算，只要聯準會一啟動降息，債券的多頭即會來臨。

聯博投信指出，近期金融市場表現讓人想起去年下半年的情況，2023年7月至10月因降息預期下降，10年期公債殖利率上升100個基本點。但在2023年最後兩個月，市場預期降息在即，10年期公債殖利率下跌超過100個基本點，股債市雙雙反彈，債市兩個月上漲8.5％，是過去40年來最佳表現。

從去年的經驗可知，當市場預期降息即將到來時，殖利率將顯著下降，進而帶動債市表現，目前，市場預計聯準會將在年底降息，屆時公債有機會重演將2023年最後幾周的強勢表現。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，過去全球央行啟動升息，債市投資主題轉為獲取高利率孳息，隨著新興國家對抗通膨成效顯現，有些國家已經開始步入降息循環，投資主題不僅有高利率孳息，更多了資本利得，有利主權債表現，將開啟債市大多頭行情。再從下檔風險角度來看，新興主權債價格已較10年均價折價約14％，評價具吸引力。

邊境市場債是新興市場債中的新星，在經濟基本面良好的環境下具備高殖利率、短存續期間的特色，迎接降息時期也可提供良好的收益機會，且受公債殖利率波動的負面影響，因其較短的存續期間而較輕微，摩根邊境市場債指數近一年至3月底上漲25％，勝過同一期間摩根新興市場主權債指數漲幅11％。