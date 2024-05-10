AI財報亮眼 成長力不墜

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國科技大廠首季財務數字

美國聯準會六度停止升息，降息預期再後延，投信法人指出，近期科技大廠的重點財報觀察，首季營收、獲利持續成長且優於預期，主要受惠AI、雲端業務高速成長，加上成本控制奏效，股價表現受壓抑，主因殖利率彈升壓抑評價，此外，也反應營收與獲利展望成長延遲情形。

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲強調，AI需求強勁，資本投資量能增加，但科技大廠的產能仍待擴充以滿足需求缺口，若產能提升，將有助營收獲利展望回復成長力道，整體投資前景樂觀。

從企業投資以及資本投入情形觀察，各大廠紛紛追加資本投入，驅動雲端設備、AI基礎建設的擴增，以鞏固各個公司的領導地位。

AI需求強勁，不過產能建設尚未到位，造成成長展望受到影響，同時可能延續至第四季度，不過，成長展望未如預期並非需求減緩，而是需求未獲滿足，這也代表未來產能建置一旦到位，成長力道可望持續提振回升，近期股價大幅震盪也提供投資人逢回承接的機會，看好AI產業趨勢向上，投資人不妨採取定期定額、紀律進出，掌握AI成長動能投資機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，AI發展正驅動新一波的工業革命，領頭的美國相關科技巨頭的整體獲利動能也獲得上修，尤以資訊科技、通訊服務等產業最積極發展與導入AI，可望為企業創造更多營收，市場預估未來AI市值將上看1.8兆美元，有利美國AI科技股表現。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，市場合理預期年底前後將降息一次，這應會是基本情境，要想進一步降息，就需數據顯示抗通膨取得更大進展。

展望未來，所有人的目光都集中在美國未來幾個月的通膨數據上。

富蘭克林高科技基金經理人馬修．摩伯格強調，AI可能是下一個大型技術平台，其重要性可與網路、行動通訊、雲端相提並論，若2023年是硬體建置年，則2024年和2025年人們的注意力將會轉移到利用AI應用程式（App）和軟體上，未來可望看到愈來愈多企業將AI產品與服務。