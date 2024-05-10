AI價值鏈發光 享長期紅利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球股票市場在大型科技股帶動，加上財報亮眼，帶動科技基金績效，近半年全球股票境外基金前10名幾乎都投資在科技範疇。法人表示，AI價值鏈在未來2年內商機有望翻倍成長，科技題材仍是投資主流，相關基金享有長期紅利。

根據晨星統計，截至4月底，觀察全台境外基金近半年績效前10強，有8檔皆與科技股相關，如百達機器人科技、路博邁次世代通訊、駿利亨德森全球科技領先、瀚亞全球科技股票、新加坡大華全球科技、普徠仕全球科技股票、百達數位科技、法巴科技創新股票和聯博國際科技等基金績效逾33％，優於MSCI所有國家世界指數的漲幅20.05％。

百達機器人科技策略投資團隊表示，人工智慧基礎設施建設正在全速運轉，微軟、Alphabet 和Meta預計今年資本支出加總將增加52％，意味著資本支出金額將達到500億美元。

下一步目光聚焦在人形機器人，目前商用人型機器人的應用因輝達再次躍入投資人視線，亞馬遜等企業保持謹慎樂觀，數億美元的資金已湧入突破相關領域，前景可期。

路博邁指出，由於AI的應用愈來愈廣，從今年開始就有AI的手機，AI的電腦陸續出現，接下來的投資重點將是推論式AI或AI裝置。其中技術瓶頸所在，就是投資機會所在。如半導體先進封裝，因為AI晶片需要更多的效能，所以需要更先進的封裝。

再來是更高速、高頻寬記憶體，以儲存或支持更大量、高階的運算，AI運算耗用大量的水電，因此替代能源，電源管理、還有散熱等解決方案也將會是未來投資重點。

群益科技高息成長ETF經理人洪祥益分析，AI持續領航科技發展、訂單回補庫存等效益持續發酵下，台灣科技股仍具備基本面與題材面的支持，台灣在晶圓代工、IC設計、封測、電子代工等領域都擁有全球指標性甚至是龍頭代表企業，這些也都是全球AI趨勢發展下的重要關鍵技術與服務，使得台灣科技企業同度受惠，對獲利成長性與股息配發能力有所助益。