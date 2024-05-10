特殊號碼鈔券來了 5/23開標

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央行特殊號碼鈔券拍賣概況

中央銀行9日宣布拍賣第24期特殊號碼鈔券，5月23日起透過台灣銀行網站投標公開拍賣，特殊號碼鈔券包含100元、500元、1,000元券，共計126組或3,542張，底價為面額的2倍，拍賣所有收入扣除成本及面額後，將全數繳庫，累計前23期拍賣總收入已達1億571萬元，挹注國庫收入7,465萬元。

據央行觀察，歷來特殊號碼鈔券拍賣以100元券最受歡迎，主要因面額較低、市場需求量大、紅色討喜等。特殊鈔券拍賣是在每一字軌的100萬張中挑選出28張拍賣。且就拍賣結果來看，基本上仍以「111111」至「999999」這類連號最受歡迎，歷年單組最高得標倍數為66.66倍，即第3期以5萬9,990元得標；早期仍有單張拍賣時，單張最高得標倍數為153.6倍，即第2期賣出的100元鈔票，以1萬5,360元得標。

央行發行局局長鄧延達表示，第24期特殊號碼鈔券自5月23日上午10時至5月28日上午10時止拍賣，有興趣收藏的民眾，可至台灣銀行網站參與投標。這次拍賣單組最多張數仍為56張，單組底價最高8.4萬元，採整組方式拍賣，方便民眾一次完整收集。

央行自2012年10月第1期以來拍賣特殊號碼流通鈔券，每年原則上兩期，即上、下半年各一期，大致約為5月及10月拍賣，每期拍賣組數大致都在120組上下。鄧延達說明，統計過去23期特殊號碼鈔券拍賣，扣除手續費、台銀拍賣作業成本及面額等必要費用後，全數繳交國庫，其中第23期總收入達501萬元、淨收入為263萬元，均高於前期，累計前23期總收入1億571萬元，淨收入7,465萬元。

鄧延達指出，近幾期特殊號碼鈔券拍賣的買氣都有穩定成長，尤其近兩期買氣都有明顯加溫。據央行統計，第23期共推出123組、累計賣出97組，有26組流標，主要是金額標太高而放棄，但整體買氣仍夯，單組最高得標金額更飆上11萬1,888元。