震到怕 住火險網路投保倍增

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產險住火險網路投保件數及金額

原本網路投保住宅火險（含基本地震險）件數在3月已降至4,042件，較去年3月衰退，但0403發生大地震後，住宅火險網路投保件數倍增，4月網路投保住火險件數已逾8,000件至8,196件，創近年來單月投保件數新高，去年同期只有3,367件。

產險業者表示，民眾網路投保住火險件數確實和新聞事件有明顯關聯性，若無地震或火災事件之報導，民眾的危機意識即會降低，當月投保件數就較低，0403發生大地震且近期全台地震不斷，因此，投保住宅火險件數增加是預期中的事。但住宅火險激增通常都是短期效應，時間一久住宅火險投保件數雖會上升，但幅度不會太大，一般都在2％～4％之間。

4月除網路投保住宅火險件數、保費上升，依產險業者統計，4月住宅火險保費2.02億元，也較去年同期1.83億元，大幅成長10.4％，也是近年來單月新高；前四月累積住宅火險保費為7.53億元，較去年同期7.18億元，年增只有4.8％，顯示0403大地震讓不少民眾留意到投保住宅火險重要性。

國泰產險指出，居家安全的風險控管是每位民眾都須面對的課題，除了地震是天災之外，投保住宅火險，甚至家庭綜合險還可以分散居家風險，家庭綜合險主要承保受損機率較高的裝潢和動產，甚至可進一步將住家50公尺內的自有機車納入保障範圍。另外包括因日常生活行為造成第三人損害之賠償，例如寵物咬傷鄰居、小孩外出不小心撞壞他人物品等，都屬於住家保戶傘的賠付範圍。

產險業持續因應趨勢，開發符合民眾需求的多元住宅火險商品，以提高民眾投保率。新安東京海上產險說明，新的居家綜合保險綠能升級附加條款，當民眾投保居家綜合險並加保綠能升級附加條款後，若不幸發生意外事故導致房屋毀損時，將提供以綠能建材設備修復或重建，且不再扣除折舊。