第一銀行小粉獅夢想巴士 跨國送暖

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第一銀行及第一銀行文教基金會長期致力於推展社會公益，特別打造金融業首家結合公益活動的彩繪中巴「小粉獅夢想巴士」，將溫暖與關懷傳遞至全台各地資源缺乏的偏鄉學校，4月適逢兒童節及世界地球日，在這個別具意義的月份，特別舉辦「小粉獅夢想巴士愛心募集公益活動」，號召社會大眾共同捐贈二手玩具及衣物，跨國傳愛零距離，為國內、外偏遠地區的孩童盡一份心力。

一銀及一銀文教基金會表示，歷經一個月的物資募集，來自各界的愛心包裹，由一銀志工親自拆箱並分類整理，於5月搭乘「小粉獅夢想巴士」，載著20袋夏季二手衣物和89公斤的二手玩具，前往合作夥伴「舊鞋救命國際基督關懷協會」及「台灣玩具圖書館協會」指定地點，進行二手物資捐贈，期望透過小粉獅夢想巴士的傳愛行動，將愛延續下去，傳遞快樂與祝福給非洲和台灣偏遠地區的孩童。

一銀小粉獅夢想巴士自2023年啟航以來，先後探訪新竹縣尖石鄉嘉興國小合唱團、花蓮縣萬榮鄉明利國小及鳳林鎮萬榮國中跆拳道社團，透過捐贈物資及實際陪伴，與偏鄉孩童共度美好時光。

一銀及一銀文教基金會指出，這次愛心募集活動，凝聚社會大眾力量，共同響應循環經濟，從環保及教育出發，藉由資源共享及再生利用，平衡城鄉差距並實踐永續減碳，活動捐贈的夏季二手衣物將以海運方式送至非洲赤貧地區，提供當地居民生活所需；回收的89公斤二手玩具，相當於減少183公斤碳排放，落實ESG（環境、社會、公司治理）永續發展。

未來一銀小粉獅夢想巴士將繼續深入至每個需要的角落，努力為社會帶來改變，持續深耕「就在你左右」的公益理念，以具體行動為社會注入正能量，為台灣的未來點亮更多希望之光。