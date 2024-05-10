00946上市首日 躍居台股成交王

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台股ETF新兵上市，00946群益科技高息成長、00944野村趨勢動能高息在5月9日上市，累積今年來已有4檔台股ETF掛牌，鑒於先前募集高人氣的台股ETF上市後破發，故00944、00946掛牌日表現也受到市場關注。

從5月9日市場表現來看，台股大盤走勢震盪，在市場多空交戰下，兩檔新ETF掛牌第一天盤中股價上上下下，不過00946在買盤支撐下，終場收盤價格成功守住發行價，收在10元，當日表現更是較大盤明顯抗跌，且觀察今年來這四檔掛牌的台股ETF中，掛牌日當天雖然大盤表現皆走低，00946和00939同為唯二首日沒破發的產品。

而從成交狀況來看，00946群益科技高息成長更爆大量，以20萬張的成交量奪台股成交王。

財富管理專家表示，台股高息ETF持續受市場青睞，指數設計上也力求更能滿足投資人需求，有別於大多數高股息ETF投資範圍以全產業為主，00946專注於科技產業，並精選獲利成長性和股息配發能力俱佳的優質科技高息股。

觀察市場上雖然已有訴求科技高息主題的產品，推出後也相當受到市場歡迎，不過00946在選股策略上也做出差異化，甚至更為優化，首創導入外資認同度因子來強化成分股在品質與成長性的篩選，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，而在高息股的篩選方式上，00946選股上也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，以力求精準高息，為投資人打造科技成長、股息收益並行兼顧的投資利器。

觀察00946公布的成分股名單，前十大持股分別為鴻海10.99％、聯發科9.01％、聯詠8.76％、日月光投控8.38％、聯電7.93％、瑞昱7.72％、世界3.75％、瑞儀3.36％、漢唐3.2％，以及力成2.98％。