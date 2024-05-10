台壽攜手合庫銀 聰明打造長照基金

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台灣人壽攜手合作金庫銀行首賣「智庫鑫美美元利率變動型終身保險」，8年繳費期滿後享有終身保障，一旦罹患嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症，即可提前全額給付，提供客戶高保障，完善長照基金規劃。

阿茲海默氏症和巴金森氏症皆屬不可逆的神經退化性病症，兩項疾病末期均會長期臥床、需要照護，台灣人壽與合作金庫銀行新推出「智庫鑫美美元利率變動型終身保險」，以利率變動型保險結合特定傷病給付之方式，具備壽險及特定傷病保障特性（二擇一），保戶罹患重度阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症後，可運用一次性給付特定傷病保險金（領取後契約即終止），作為醫療費及長期照護費用，減輕長照家庭的負擔。

以40歲男性為例，投保15萬美元保額，折扣後年繳保費6,556美元，相當於每年繳交新臺幣20萬元保費（匯率以32元計算），假設宣告利率維持3.95％、且增值回饋分享金以「增購保額」方式辦理，繳費8年，預計第8年保障達156,303美元，期滿後長照基金不僅放大3倍、約達新臺幣（以下同）500萬元，而且保單持有越久，保障金額越高，透過「智庫鑫美美元利率變動型終身保險」保障槓桿特性，聰明打造長期照護基金，照顧自己，也安定家人的生活。

根據衛福部2024年公布「全國社區失智症流行病學調查」，失智者平均每人每年總醫療費用支出為53.30萬元，如以國人不健康餘命8年計算，再加上輪椅、電動床、氣墊等大宗支出，最低長照費用門檻至少要500萬元，對多數家庭來說將造成沉重財務壓力。

面對全球失智海嘯時代，「智庫鑫美美元利率變動型終身保險」提供保戶及早進行財務規劃，轉嫁長照財務風險，避免龐大醫療照護費拖垮老後生活。