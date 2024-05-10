中信金 臂助海草復育

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

海草床為海洋生物生存重要場域，且碳封存量約占全球藍碳10％，然而海草床面積逐年流失，中信金控8日偕同澎湖漁業生物研究中心於澎湖港子社區舉辦「潮間帶海草復育種原庫」建置活動，中國信託金控幕僚長暨發言人高麗雪與當地社區民眾、學子共同在潮間帶海堤內之廢棄魚塭種植共1,300株卵葉鹽草、單脈二藥草及甘草三種海草，並放流厚殼淺蜊，以行動回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第13項「氣候行動」、SDGs第14項「永續海洋與保育」，提升大眾對海草復育及海洋生態保育的重視。

中信金控幕僚長高麗雪表示，著眼於海草床維繫海洋生態系與累積海洋碳匯之關鍵角色，中信金控今（2024）年3月宣布攜手農業部水產試驗所投入澎湖海域海草床復育專案，支持澎湖中心辦理海草復育，透過海草種植體驗、復育工作坊、教育宣講等活動，邀請社區參與復育，以期達到保護海草床之目的，本次特別感謝港子社區民眾與澎湖縣鎮海國中師生積極響應，種植前協助改善魚塭現況，打造優質海草復育環境，顯現良好的利害關係人溝通與合作模式。

種植海草與種稻方式雷同，需倒退著種，海草葉片會浮在水面避免損壞，開花結果後以有性生殖擴增，將更穩固海草生長繁殖，種植地選在不易受東北季風或浪潮擾動的潮間帶廢棄魚塭，穩定的環境有效保護海草，提高海草復育成功率，同時避免種植過程擾動天然海草床，造成原始海草床流失。本次搭配放流厚殼淺蜊種貝，不僅增添復育棲地的生態多樣性，更可藉此讓海草種原庫外溢至鄰近海域，豐富近海漁業資源。