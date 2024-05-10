新壽：美元利變壽險 兼顧保值、增值

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隨著台灣高齡社會的來臨，加上女性平均壽命較男性長，面臨健康、財務風險的時間也隨之變長，因此在母親節將至之際，新光人壽建議，媽媽們或子女們可為自己或母親們選購兼顧「保值」和「增值」功能的「美元利變壽險」保單做為母親節禮物，利用保單的多元資產配置、回饋分享金等特性，來滿足自身的保障並累積資產，進一步做好資產傳承。

利率變動型壽險是一種具有宣告利率機制的保險商品，與傳統固定利率壽險不同，當宣告利率大於預定利率時，則有機會享有「增加回饋金」，藉以增加保障及保單價值。此外，利率變動型壽險還提供高額壽險保障，補足不可預見的風險缺口，守護家人生活無虞，兼具壽險保障及資產累積的效果。

利變型壽險保單具有保障強化、風險轉嫁的特性，媽媽想要無後顧之憂地迎接退休生活，不可缺少穩定現金流，建議可透過「利率變動型壽險」做為退休保障之工具，力抗長壽可能伴隨的財務或健康風險，讓自己與家人生活中擁有堅實依靠。

此外，為嘉惠辛苦的媽媽並慶祝龍年寶寶的誕生，新壽特別準備了龍寶寶專屬的誕生禮三選一（奇哥純棉洞洞毯、奇哥嬰兒奶瓶／食物加熱器、奇哥童趣不鏽鋼餐具禮盒），保戶／非保戶的媽媽都可免費申請，即日起，只要至「新光新朋友」網站（https://friends.skl.com.tw）並向新壽各地的業務員提出相關資料進行申請，就可免費獲得專屬的誕生禮，也可透過網站預約。