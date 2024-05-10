達勝人造石墨片 引爆散熱新商機

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2024年第二季，聚醯亞胺（PI）薄膜製造商達勝科技（7419）營運也逐漸春暖花開，隨著景氣復甦，上半年達勝國外主要客戶的庫存去化將告一段落，散熱型PI訂單重回正常軌道。此外，人造石墨片在太陽能變流器、電動車充電樁、AI散熱應用及半導體後段製程等散熱應用都已送樣測試，爆發商機值得期待。

法人指出，達勝的國外電源供應器散熱大客戶庫存已陸續消化，將逐步回復正常用量，達勝已準備充分的產品，滿足市場的需求，預料國外主要客戶穩定供貨後，對達勝營收貢獻很正面；人造石墨片正搶進太陽能、電動車、AI散熱應用、半導體封裝等散熱新應用，今年其中一項應用導入客戶供應鏈，營運成長將很有想像空間。

一向以差異化、特殊、利基型創新PI產品與應用為發展主軸的達勝科技，專注絕緣、散熱等各式利基型應用，全系列PI系列產品有，PIF型、改良型PINtype、黑色系PIB／PMB、剛性型PIA/PAB、散熱型PIT、人造石墨膜MGS等六類。

PI是高分子材料中擁有最佳性能、絕緣與耐溫性之特殊材料。操作溫度從-269°C～260°C，短時間可在400°C高溫下作業，可抗原子輻射。PIT散熱型PI提供絕佳的散熱性、電氣性及機械韌性。適用電源供應器、絕緣耐熱膠帶、手機、家電、汽車、IC封裝、FPCB等寬廣領域。

人造石墨片是達勝最被寄予厚望散熱新產品，性能媲美美商龍頭大廠；可在有限空間下，協助發熱元件熱擴散及傳導，XY軸具優異導熱性，熱傳導達率1,300～1,600W/m‧K，達天然石墨5倍以上，其柔軟性、可彎折及EMI遮蔽效果，常用於薄型化電子產品、行動智慧裝置。適用於消費性電子、工業電腦及伺服器等高效運算設備、電動車及充電設備散熱模組、半導體領域。

達勝自主開發完成人造石墨片，擁有製備材料PI及捲式高溫燒結／石墨化製程等垂直整合能力，可根據客戶需要，客製化供應製備PI或石墨散熱片，為台灣本土唯一；去年起已陸續送樣給電動車充電樁、太陽能變流器、AI散熱應用、半導體後段製程，因應新應用發酵，今年達勝加速人造石墨片擴廠腳步。

此外，達勝柔性透明PI應用也從摺疊手機、曲面顯示的OLED基板，擴大至彩色電子紙、Mini LED／Micro LED、鈣鈦礦太陽能等領域，作為台灣本土唯一自主研發、生產、銷售的柔性透明PI製造商，多年與日商合作代工生產下，達勝在柔性透明PI應用取得市場先機。