美就業市場降溫 道瓊7連漲 安謀一度崩8％

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美國最新經濟數據顯示勞動市場出現放緩跡象，投資人重燃降息希望，華爾街股市9日開低走高，道瓊工業指數曾跌近68點，早盤轉漲後漲幅來到200點，午盤擴大至300點以上，三大指數終場集體收高，道瓊連漲七個交易日，標普500指數重上5,200點。

道瓊工業指數上漲331.37點，或0.85％，以39,387.76點作收；標普500指數上揚26.41點，或0.51％，收5,214.08點；那斯達克指數上漲43.51點，或0.27％，收16,346.27點；費城半導體指數則下跌30.61點，或0.64％，收4,759.77點。

數據方面，美國勞工部9日公布，上周首次申領失業救濟金人數大增2.2萬人，報23.1萬人，創下去年8月以來新高，且遠超預期的21.2萬人，而截至4月27日為止的持續申領申領人數亦升1.7萬人，報178.5萬人，高於預估的178.2萬人。

失業數據顯示勞動力市場降溫，有望為聯準會今年降息鋪路，帶動美國公債價格反彈，殖利率抹平升幅轉降，加上規模250億美元的30年期美債標售結果需求強勁，使美債殖利率降幅再擴大、刷新當日低點，10年期美債殖利率下滑3.7個基點，報4.448％，對利率較敏感的2年期美債殖利率降4個基點至4.803％。

政經方面，舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）9日表示，未來數個月的通膨前景仍存在不確定性，尤其最近的數據顯示今年價格壓力回升，凸顯聯準會無法輕易宣布在抗通膨戰役獲得勝利的原因，不過，如果就業市場持續出現惡化跡象，聯準會將會考慮降息。

英國方面，英國央行如市場所料維持利率不變，但向降息又邁進一步，該行下調通膨預期，預計未來兩個月通膨率將會降至央行目標。英國央行行長貝利暗示可能比預期更快降息，稱不排除但也沒計劃於6月降息，降息幅度可能比市場預期的大，另也表示即便開始降息，依舊可以繼續縮小其資產負債表。

大宗商品方面，高盛預估石油出口國組織及盟友（OPEC＋）6月開會後將延長現有減產計畫，主因是全球石油庫存意外增加，預估布蘭特原油價格將繼續維持於75至90美元，明年的平均價格為82美元。紐約商品交易所西德州中級原油6月交割價周四上漲0.3％，來到每桶79.26美元，倫敦北海布倫特原油7月交割價上揚0.4％，來到每桶83.88美元。

個股方面，外媒9日報導稱，蘋果自研的高階晶片正進駐蘋果雲端伺服器，將用於執行人工智慧（AI）任務，諸如生成影像、摘要長文等，iPhone、iPad和Mac屆時可以在裝置內執行較簡單的AI任務。蘋果盤中漲幅一度擴大至1％以上，收盤上揚1.00％，收報每股184.57美元。

英國晶片設計公司安謀公布上季財報，儘管表現全面超預期，但全年財測遜色，觸發市場對AI投資前景的憂慮，安謀盤中股價一度急滑7.8％，收盤仍跌2.34％，收在103.59美元。

龍頭科技股周四集體走升，亞馬遜攀升1.50美元，漲幅0.80％，收報189.50美元；Meta上漲2.82美元，漲幅0.60％，收報475.42美元；微軟揚升1.78美元，漲幅0.43％，收在412.32美元；Google上漲0.42美元，漲幅0.25％，收報171.58美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑0.81美元，跌幅0.56％，收報142.79美元；日月光ADR下挫0.18美元，跌幅1.72％，收在10.26美元；聯電ADR收黑0.06美元，跌幅0.75％，以7.94美元作收。