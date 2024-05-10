5／10盤前》外資壓寶520 買超排行榜全揭露 4檔金融股擠進前5名

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

利多因子：

●COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）將於6月4日～7日於台北南港展覽館展開，本次大展將以「AI串聯，共創未來」為主軸，預計吸引1,500家參展商參加。包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰及英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）三大AI巨頭都將與會。

推薦閱讀 COMPUTEX 6月登場 AI三巨頭齊登台

●台北國際電腦展（COMPUTEX）6月初登場，市場聚焦2024年AI PC元年新商機，英特爾（Intel）、超微（AMD）、微軟鎖定該商機積極推出新品，IC設計龍頭聯發科攜手輝達（NVIDIA）合作的WoAPC晶片亦可望亮相，下半年PC市場「AI味」濃，宏碁、華碩、仁寶等多檔供應鏈業績看俏，押寶買盤搶先卡位。

推薦閱讀 COMPUTEX概念股 買盤聚焦AI PC

●2023年全球前十大IC設計業者大洗牌，TrendForce調查，輝達（NIVIDA）首次超越高通，穩坐IC設計寶座，前十大業者營收合計約1,677億美元，年增12％。

●520倒數10天，盤點蔡政府任內八年股市成績，包括台股加權指數從8,095點起漲最高到20,883點，大漲12,787點、翻1.58倍，市值衝上2兆美元，護國神山台積電股價及市值均翻逾四倍，以及力推台股ETF及定期定額，兩大內資投信及政府基金齊力買超1.63兆元。

推薦閱讀 蔡政府８年 盤點台股表現

●台股9日因外資翻臉轉賣超207億元，台積電殺尾盤扯後腿，以796元跌6元作收，使得加權指數以20,560點大跌139點、收當日最低點，險守5日線20,553點，不過，高價AI伺服器指標股緯穎領頭，千金股人氣不墜，10日AI散熱股健策將挑戰16千金，10日加權指數周線將力拚連三紅。

●台股9日開盤一度衝上20,754點，逼近20,883歷史高點，隨後卻遭逢高賣壓調節翻黑。法人表示，現階段盤勢輪動快速、操作難度高，可篩選9日股價率先帶量創高個股，計有萬海（2615）、台灣虎航-創（6757）、國泰金（2882）等14檔，後續可望掌多頭兵符帶領台股續上攻。

●AI供應鏈強者恆強趨勢浮現，台廠積極搶進AI伺服器液冷散熱商機。凱基投顧重新開啟高力（8996）基本面研究，看好其為液冷賽局不容忽視勢力，給予「買進」投資評等，中信投顧升評晟銘電（3013），點名營運展望迎來轉機。

●外資連三周買超台股，慶祝520總統就職典禮，此次與傳統上的520行情不同，是新任總統賴清德就任，外資近期偏多買超的個股有開發金（2883）、國泰金（2882）、華航（2610）等大型權值股。

10日即將收周線，9日雖然外資賣超台股207億元，本周四天還買超102億元，外資有望連三周買超台股，迎接520行情。統計外資在連三周期間，每一周均站在買方並以買超張數排序的個股依序有開發金、國泰金、華航、國票金、玉山金、台積電、鴻海、彰銀、廣達、萬海、王道銀行、亞泥、三商壽、寶成、新纖、台表科及榮運等。

●和碩董事長童子賢近來多次針對核能、能源政策發表看法，加上工商界持續呼籲能源穩定供應，帶動此議題熱度。繼先前提出台灣供電可參考黃金組合外，童子賢再拋核二、核三廠可以延役，且採用芬蘭OL3（奧爾基洛托核電廠三號機）等新型核電廠，以降低電價成本的新論點。

童子賢從反核大將轉變為擁核人士的指標人物，加上工業總會引用G7對核能的立場，試圖說服新政府對核能改變態度，包括台電與經濟部等單位，多次就當前的政策立場提出說明。能源政策已成為新任總統就職倒數計時階段，最受注目的政策議題。（中性看待）

推薦閱讀 童子賢再談核電 拋芬蘭模式

●產業界憂心供電、喊話政府考慮發展核能，和碩董事長童子賢提議，可採用芬蘭OL3新型核電廠等作法以降低電價成本，為台灣帶來穩定電力。台電發言人蔡志孟9日對此表示，核電延役需多方共識，台電會配合國會討論，但也提醒須考量地質風險；他並指出，芬蘭案興建過程中因設備毀損，導致工期延宕12年才完工，造價成本也翻了3倍，最終每度電成本換算將近3元。（中性看待）

●工總建言政府促成亞太運籌中心，石化公會理事長曹明認為，當前經濟正處復甦、調整局勢，亞太營運中心或許可提供另一突破的經濟模式，尤其台灣受限區域經濟稅率干擾，若能藉此形塑自由貿易市場，或能夠成為因應區域關稅的助力。

準總統賴清德呼應業界對台灣成為亞太運籌中心的期待後，生物產業協會名譽理事長李鍾熙認為，亞太運籌中心有機會助力台灣成為下一個高價值經濟的引擎。台北市輪船公會理事長鄭貞茂也表示，海上運輸對台灣經貿發展、能源供應均扮演重要角色，是推動台灣成為亞太運籌中心的要角。

●電子代工大廠廣達4月營收973.37億元，較上月減少4.3％，不過與去年同期相比增加25％，寫歷年同期新高紀錄；今年前四月累計營收為3,562.77億元，較去年同期增加3.6％。廣達下周將舉辦法說會，預計公布今年首季財報。

●全球封測大廠日月光投控4月合併營收達458.2億元，營收動能維持穩健，日月光持續受惠終端需求谷底回升，本季度稼動率有望回升至6成以上，全年搶搭AI商機，推動長期成長動能。

日月光4月合併營收為458.2億元，累計今年前四個月合併營收為1,786.22億元，較去年同期成長2.54％。

市場法人指出，日月光預期第二季市場需求將有所改善，但需求回升幅度會放緩，這和晶圓代工大廠台積電及聯電近日釋出的預測相呼應，市場法人預估，日月光第二季合併營收約較上季成長4.2％。

●華碩4月集團合併營收年增33％、達416.23億元，其中品牌合併營收386.85億元、年增逾36％，在進入第二季傳統淡季初始，交出相對亮眼的表現。累計其今年前四個月集團合併營收達1,633.26億元，年增14.5％，品牌合併營收1,527.91億元，年增近17％，續站歷年同期第三高。

●微星4月合併營收微幅月減0.05％、較去年同期成長25.14％，仍穩居單月營收高檔水位。其1到4月累計合併營收640.33億元，年增12.9％，為歷年來僅次於2022年的同期第二高。

●宏碁逐步擺脫去年PC產業谷底之際，旗下多重事業引擎動能亦持續發酵，今年首季甫交出獲利翻倍的成績，9日再公告砸下3.375億元、策略性投資兆基管理顧問公司，取得約兩成股權，進一步擴大在不動產物業管理之業務。

宏碁今年首季合併營收年增12％、達588.32億元，毛利率、營益率及淨利率皆同步年增，稅後純益12.02億元、年增133.4％，每股稅後純益（EPS）0.4元，為2012年來同期第三高。

●國泰金控9日公告4月單月稅後純益137.4億元，是去年同期的2.3倍，累積前四月稅後獲利509.4億元，創其同期歷史獲利次高，年增近297％，也是已公布4月獲利的13家金控中，首家賺破500億元，每股稅後純益（EPS）3.53元，暫居單月、累計及每股獲利的三冠王。

●開發金控亦公告4月稅後純益24.25億元，累計前四月稅後獲利突破百億，達106.39億元，年增近153％，也是第六家進入獲利百億元的金控。

●中信金控4月稅後純益51.07億元，累積前四月稅後獲利260.27億元，EPS為1.33元，單月獲利目前排名亞軍，累計及每股獲利應是第三名，4月獲利比3月減少逾3成，主要是中信銀行4月放款動能強勁，依規定需提列相關備抵，單月稅後僅賺26.37億元，未能夠蟬聯金控下銀行單月獲利王。

●三大支柱力挺金控獲利向前衝。已公布4月自結獲利的13家金控，4月旗下12家子銀行貢獻193.8億元獲利最多，占率47％，8家壽險子公司4月則賺181.96億元居次，占率亦達44.5％，12家證券子公司4月賺33.24億元，亦逾8％。

●三部會聯手從電信、金融、網路全面防詐。行政院會9日通過打詐專法，數位部將從數位經濟四大產業（網路平台廣告、第三方支付、電商、網路連線遊戲）進行源頭防詐；NCC將要求電信業者從四面向，嚴防詐騙集團透過電信詐騙；金管會則是從金融業及虛擬資產平台，嚴控帳戶成詐團騙錢工具。

未來網路廣告平台未依通知下架詐騙廣告，最高可罰2,500萬元，經專家審議可流量管制或阻擋連結，形同封網。且將要求包含TikTok等境外大型網路平台設置法律代表人，等同「類落地」。

●統一企業首季合併營收1,587.56億元，年成長20.8％，受惠轉投資統一超商、統一中控、統一食品本業等表現穩定，稅後純益55.34億元，年成長10.6％，每股稅後純益（EPS）為0.97元，較去年同期增加0.09元。

●華航客運強帶旺營運，今年首季營收486.45億元、年增13.94％，創同期新高，稅後純益30.99億元、年增137.29％，每股稅後純益（EPS）達0.51元。華航持續招兵買馬、客貨雙拚，今年陸續引進9架客貨新機，高密度增班、新增航點，9日宣布再招募逾百名客艙組員，全年招募120名機師。

●海運漲風吹使貨櫃三雄財報備受資本市場關注，萬海9日率先公布第一季稅後純益46.23億元、每股稅後純益（EPS）達1.65元，較上季、去年同期雙雙轉盈，法人估，陽明首季營收季增33％、年增18％、轉盈無懸念，長榮季增27％、年增32％，獲利有望拚年季雙增。

在4月營收方面，長榮318.14億元，月增5.63％、年增42.43％；陽明4月營收149.44億元，月減3.88％、年增35.32％。陽明表示，營收月減受年後市場需求影響拉低平均運費；法人表示，4月底運價反彈、5月大漲，貨櫃三雄5月營運月增可期。

●為了實現承諾，長榮集團大哥張國華的家族大幅增加長榮股票，統計至3月30日為止，包括張國華本人、配偶楊美珍、兒子張聖恩及信託專戶的長榮股票，合計高達33.41萬餘張，持股15.54％，比去年3月的資料呈現倍數成長，主要為去年6月30日除息當日盤後鉅額交易大量買進約17萬餘張。

●看好資金行情、低首付專案奏效，建商520檔期推案潮來了！《住展雜誌》9日公布統計，北台灣都會區推案量可望重返4年前水準、上看2,000億元大關，其中焦點在新北市，四大百億指標案站穩C位。

●迎接全台大都更時代！為加速921前建物更新，內政部9日部務會報通過《都市更新條例》修正草案，針對第65條放寬原容積認定標準，只要是實施容積管制前已掛件申請建照的合法建物，在都更重建時也能擇優選擇以原容積來計算。

內政部表示，現行是以「使照取得」作為分界，修法後改以「建照掛件」區分，估全台約有8,200餘棟老屋將可受惠，其中雙北市就占了一半，預期能有效增添都更誘因。

●英國央行（BOE）9日召開政策會議宣布，基準利率連續六度凍結，但下修通膨預估，此外支持降息的決策委員比前次例會多一人，BOE總裁還暗示6月降息不無可能，英鎊應聲下挫。

●日本銀（央）行9日公布4月政策會議摘要，理事會成員貨幣立場壓倒性轉向鷹派，呼籲持續升息以防通膨失控，也應減少大買債券，並著手縮減資產負債表。日銀總裁並表示，日圓貶值將是制定貨幣政策指引的關鍵因素。

●韓國政府打算投入約70億美元，以強化本國電動車電池供應鏈，進而降低對中國的倚賴，也藉此達到美國減稅優惠的相關要求。

●美國半導體產業協會（SIA）與波士頓諮詢公司（BCG）8日公布報告指出，在晶片法案（CHIPS Act）的助攻下，2032年前美國半導體產能將提升逾2倍，並掌控28％的先進晶片（10奈米以下）製造能力。相較之下，中國屆時僅能生產約2％的先進晶片。

●有「散戶大本營」之稱的美國線上券商羅賓漢（Robinhood）在8日美股盤後公布首季轉虧為盈，且獲利與營收均創歷史新高，主要是美股屢創新高而吸引散戶進場，加上比特幣也創高激勵來自加密幣交易的營收增加，都是其交出漂亮成績單的重要因素。財報利多刺激9日開盤大漲5％報18.75美元。其股價今年來累漲逾4成。

●大陸海關總署9日公布4月進出口數據，受低基數及需求回暖影響，進、出口年增率均由負轉正，且都優於預期。分析認為，由於全球補庫存週期開啟，加上歐美製造業溫和復甦，2024年後三季的進、出口有望保持小幅增長。

●港股近日漲勢驚人，日媒報導，資金正出現回歸大陸和香港股市的跡象。報導認為，這是因為經濟指標優於市場預期，以及大陸政府要求上市企業採取增加分紅等措施，吸引資金流入高分紅股票。

●美國商務部長雷蒙多於當地時間8日出席美國眾議院聽證會，當被問及若發生中國入侵台灣、並接管台積電的情況，她回應，美國92％的尖端晶片都是購自台積電，因此上述情況對美國經濟而言「絕對具毀滅性」。儘管她未進一步回應美方對此情況的可能應變方式，但已彰顯出台積電的重要地位。

●純網銀全力拚獲利，三大純網銀連線銀行（LINE Bank）、將來銀行、樂天國際銀行開業至今仍未轉虧為盈，持續力拚2025年損益兩平，惠譽信評9日表示，三家純網銀中，有一家預計明年可達標。

●遠東銀9日公告4月自結損益，單月稅前盈餘3.93億元、稅後純益3.42億元，年減13.64％，但因為第一季表現不錯，累積前四月稅後純益15.83億元，年增幅度仍有27.25％，稅後每股純益（EPS）0.39元。

●京城銀4月自結損益，單月稅後純益3.6億元，年增1.1％，增幅縮小許多，但累積前四月稅後純益23.79億元，年增高達近百的98.7％，EPS為2.14元。

●聯邦銀4月自結稅後純益3.52億元、年增35.91％，累積前四月稅後純益16.15億元、年增12.86％，EPS為0.43元。

●台股9日殺尾盤，大盤下跌139.74點或挫0.67％，但金融股表現相對抗跌，僅跌0.62％，不少個股逆勢漲，由國泰金控大漲1.57％的表現最佳，主要是外界期待獲利持續衝高，其次台產也漲1.07％，還有三商壽、王道銀行、第一保、安泰銀都逆勢上漲。

●彰化銀行統籌主辦世紀鋼集團旗下綠能產業世紀離岸風電設備公司（興櫃代號：2072）43億元聯合授信案，已成功完成募集，於9日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與世紀風電董事長賴文祥共同完成簽約。

●鍵盤廠精元公布第一季財報，今年度首季出貨穩定、再加上匯率有利因素幫忙，精元第一季營收、獲利繳出年增的亮眼成績單，每股稅後純益達1.18元。展望第二季，工作天數增加，而且新款巧控鍵盤開始拉貨，預期出貨相比第一季會有不錯的成長。

●聯強9日公布第一季財報，營收1,038億元，創同期歷史新高，年增17％，稅後純益22億元，大幅成長27％，為近五季以來新高。每股稅後純益（EPS）1.32元。

●幾經流標的原台北市內湖影視音產業專區，9日公告由緯創及旗下緯穎聯手標下共逾4,400坪的兩處基地60年地上權，總權利金達20.84億元。緯創預計此處與其目前正在內湖建置的全球企業總部，將作為集團AI園區重鎮。

●智冠旗下第三方支付公司藍新科技9日宣布與虛擬交易所幣託集團合作，雙方共同推出線上加密貨幣支付服務BitoPay，共同進軍Web 3.0商機。藍新科技總經理鍾興博表示，2024年底有機會登錄興櫃。

●遊戲股王鈊象第一季稅後純益20.36億元，季增29.68％，年增41.38％，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）為14.45元。

鈊象4月營收14.49億元，月減1.5％，年增26％，連續兩個月營收站上14億元，4月每股稅前盈餘為6.39元。累計1～4月份營收52.62億元，年增25.7％，每股稅前盈餘達24.07元

●有成精密9日以每股24元掛牌上市，首日大漲47.71％作收，收盤價35.45元。董事長陳思銘表示，半導體與綠能市場今年逐步復甦，第二季太陽能市場回溫，儲能和大型電廠開發將在下半年開始發酵，預期太陽能業務持平。半導體設備耗材受惠於客戶擴產，今年業績可望有近10％的成長，公司也將啟動二廠擴建計畫。

●南台灣房市飆漲，激勵高雄左營「果貿國宅」、鳳山「中崙國宅」、岡山「勵志新城」等三大熱門國宅社區近期交易量增價揚，近三年房價最低漲幅從2成起跳，其中買氣最旺的「勵志新城」漲勢最明顯，平均成交單價從2021年的每坪13.5萬元，上漲至去年的17.9萬元，期間漲幅32％奪冠。

●統一集團重兵部署台中，旗下太子建設取得台中大里區「市七及廣二用地」合併開發BOT案，9日與台中市經發局完成簽約，預計斥資逾5.62億元，打造地下3層至地上5層的「太子置地廣場－大里館」，力拚2028年底完工營運。這也是統一集團繼去年拿下北屯區市31「太子置地廣場－台中崇德館」BOT案後，再度拿下「太子置地廣場－大里館」BOT案。

●下游需求增、高值化產品比例升、產業景氣漸恢復，紡纖上中游廠新纖、福懋首季獲利加倍奉還，新纖單季稅後純益3.54億元、年增11倍，福懋首季稅後純益1.79億元、年成長119.74％；遠東新首季獲利年增率近1成。市場預期，產業環境已朝正向，紡纖上中游產業鏈已從谷底回溫，今年營運可望逐季好轉。

●三陽旗下南陽現代（HYUNDAI）汽車今年新車銷量續挑戰2.4萬輛新高，中型休旅車Tucson挑大樑，扛業績成長主力，9日發表Tucson L N Line特仕車型。南陽總經理徐伯達表示，隨著新車型上市，將推升Tucson整體月銷目標達千輛，單一車款全年銷量將挑戰1.1萬輛。

●看好台灣郵輪旅遊商機，加上8月起台灣將有四間航空直飛西雅圖，全球第二大皇家加勒比集團旗下的「名人郵輪」宣布，攜手雄獅、可樂、喜泰等台灣旅行社，及KKday、AsiaYo等旅遊電商平台推出「機＋船」套裝，搶攻赴阿拉斯加郵輪旅遊商機。

●驅動晶片廠商瑞鼎（3592）董事長黃裕國指出，第一季受惠AMOLED備貨需求增溫、挹注成長動能；本季度因基期較高，目標拚季持平或微幅成長，目前訂單能見度與首季相似。黃裕國強調，樂觀看待AMOLED應用、滲透率續升，折疊螢幕也會增加驅動IC使用；在各領域皆與客戶緊密合作，致力開發新產品、新規格，持續保有產業競爭力。

瑞鼎9日舉行法說會，首季合併營收60.4億元，季增22.8％、年增64.8％；售價面臨壓力、毛利率季減0.9個百分點至29.6％；營業淨利5.7億元，季增8.3％、年增201.2％，稅後純益5.5億元，季增33.9％、年增229.2％，每股稅後純益（EPS）7.28元。

●在伺服器及車用產品業務續強帶動下，神達（3706）4月營收為44.85億元，月增30.1％、年增33.64％；今年前四個月累計營收達141.39億元，年增17.55％。展望未來營運，神達表示，在一般伺服器、AI伺服器及車用產品持續放量出貨帶動下，預估將呈現逐季成長態勢。

●華通（2313）公布2024年第一季財報，營收155.57億元，年增15.3％，毛利率14.13％，年減0.19個百分點，稅後純益9.93億元，年增177.5％，每股稅後純益（EPS）0.83元，為2000年以來同期次高。

●祥碩（5269）總經理林哲偉指出，代工大客戶市占率持續成長，預估第二季營運較第一季持平，有機會小幅成長，毛利率約50％～55％。下半年因高階新產品加入，毛利率將有機會再拉升。

祥碩9日召開法說，第一季營收19.48億元，因有庫存回轉利益，代工及自有品牌部門的客戶需求回升，出貨順利，加上產品組合優化，包括大客戶晶片組中B600系列的占比提升，致第一季毛利率來到59.2％的史上新高，單季稅後純益8.86億元，每股稅後純益（EPS）12.8元。

●光寶科（2301）4月合併營收105.95億元，呈月減1.76％，年減11.92％，累計前4月合併營收393.7億元，亦呈年減14.79％。惟在高價值核心事業營運看增下，光寶科仍樂看第二季三大事業部門的整體營運表現，可望較第一季成長。（中性看待）

●M31（6643）9日召開法說會，總經理張原熏分析，展望2024年，受惠先進製程單價提高、業績成長幅度可達雙位數百分比。首季營運受傳統淡季效應及專案不可預測性影響，加上費用擴張，每股稅後純益（EPS）1.22元；M31樂觀看待先進製程IP需求強勁，台廠先進製程平台亦將延續動能，營收將有望逐季走高。

M31第一季合併營收3.42億元，年增9.3％，受營業費用增加影響，營益率0.8％、相較去年同期14.3％顯著下滑，稅後純益4,230萬元、年減39.6％，每股稅後純益1.22元。M31強調，目前員工人數325人，年增30％，主要是維持研發量能、維持競爭力，於全球拓點、對各地客戶提供最即時之技術服務。（中性看待）

●伺服器機殼廠勤誠（8210）AI出貨熱潮效益顯現，首季毛利率24.8％，稅後純益3.6億元，每股稅後純益（EPS）衝上3.03元，刷新歷來單季第三高紀錄，並超越去年上半年合計的2.3元，全年可望逐季向上。

●機電業吞台電強韌電網計畫釋單大補丸，推升士電（1503）、中興電（1513）第一季營收雙雙改寫同期新高，士電外銷有斬獲，又有業外收益挹注，第一季每股稅後純益（EPS）從去年同期1.52元攀升至2.27元，改寫單季獲利新高紀錄；中興電在手訂單破420億元，首季EPS從去年同期1.56元增至1.93元，創同期新高。

台電強韌電網計畫持續釋單，士電、中興電、亞力（1514）、華城（1519）等機電四雄，第一季營收全面改寫同期新高，目前在手訂單均破百億元，訂單能見度至少看到2026年。四雄首季財報上菜秀，士電、中興電打頭陣，9日兩家公司董事會承認第一季財報，華城、亞力分別在10日、14日召開董事會承認第一季財報。

●大同（2371）自結4月合併營收38.99億元，月增6.23％、年增0.93％，創近六年同期新高，係因電力事業群受惠台電強韌電網計畫及基礎電力設備升級的強勁需求。大同前四月營收147.2億元、年減1.77％，主要受集團內電子代工事業群傳統淡季影響。

●隨北美AM（售後維修）汽車零件市場旺季熱，汽零廠第一季業績搶眼，車燈廠堤維西（1522）在本業及匯兌收益表現雙增挹注下，第一季稅後純益達6.28億元、年增2.12倍，每股稅後純益（EPS）衝上2.01元，改寫單季新高紀錄。堤維西第一季營收51.16億元、年增8.62％，營業毛利15.42億元、年增33.62％，營業利益7.14億元、年增82.61％。

●裕隆（2201）9日公告第一季財報，隨首季新車銷售台數增加，再加上納智捷n7電動車交車挹注，單季營收207.5億元、年增8.91％，不過受到去年認列新安東京迴轉利益墊高比較基期，及轉投資獲利挹注減少，首季稅後純益16.35億元、年減25.48％，EPS為0.83元。

●勤美（1532）受惠台中「勤美之森」豪宅新成屋交屋挹注，首季合併營收48.27億元、年增68％，稅後純益5.93億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後純益（EPS）為1.34元，創同期新高。

●南寶（4766）在整體營運效率提升，及產品結構優化的效應持續發揮下，第一季營業利益率15.4％，較去年同期提升4.3個百分點，創同期新高；稅後純益7.06億元，季增14.7％、年減0.7％，EPS為5.86元。

●航空產業訂單增，碳纖維雙雄受惠，拓凱（4536）、波力-KY（8467）今年第一季每股稅後純益（EPS）均創同期新高。拓凱因高毛利率產品占比提升，加上匯兌利益、利息等業外收入挹注，首季EPS從去年同期的3.6元增至4.3元；波力第一季EPS從去年同期的0.64元翻倍增至1.72元。

●台嘉碩（3221）9日舉辦法說會，公布今年第一季營收為5.3億元，較上一季略減少0.24％，年增2.71％，毛利率26.23％，每股稅後純益（EPS）為0.43元。展望後市，台嘉碩預估第二季會有個位數成長，而下半年在手機新品帶動及車用產品出貨增加挹注下，表現應會優於上半年。

●環天科（3499）9日公告第一季財報及4月營收，2024年首季營收0.9億元，受惠NRE收入進帳與匯兌收益挹注，稅後純益321.1萬元，每股稅後純益（EPS）0.06元，連續兩季獲利。

環天科4月營收0.32億元，較3月成長28％，較2023年同期成長63％，營收呈現月增及年增雙增佳績。

2024年累計前四月營收1.22億元，較去年同期1.05億元，年增16％。

●動力-KY（6591）首季合併營收3.08億元，呈微幅年減3.07％，然隨著3月客戶急單需求增溫，以及第一季新台幣貶值產生業外匯兌收益等挹注，第一季稅後純益仍達到2,557萬元，每股稅後純益（EPS）0.71元，同步超車去年同期的EPS 0.45元及上一季的EPS 0.57元。

●觀光股族群營運靚，包括漢來美食（1268）、揚秦（2755）、亞洲藏壽司（2754）、雄獅（2731）、雲品（2748）第一季業績與獲利表現亮眼。

受惠展店效益及餐飲需求暢旺，漢來美食首季每股稅後純益（EPS）4.73元、創上櫃以來單季新高，躍居餐飲股每股獲利王；揚秦、亞洲藏壽司第一季營收與獲利皆創同期新高；雄獅首季EPS 3.49元。雲品因日月潭雲品、君品酒店住房率穩定成長，加上春酒及尾牙等大型外燴倍增，首季營收、稅後純益、EPS全面創同期新高 。

●晶悅國際（2718）董事會決議分割讓與旗下建設事業、不動產管理事業給兩家100％持股的子公司「合一建築」、「歐麥沙崙」，晶悅將轉型為控股公司，並更名「全心投控」；分割基準日擬暫訂為9月1日，將提報今年股東會表決通過實施。（中性看待）

●納入台鋼集團的皇家美食（4419），今年第一季營收雖年增31％，但獲利仍未跨過損平線。不過，皇家美食收購家城公司，取得連鎖漢堡品牌漢堡王代理權，今年5月開始認列營收，隨營收動能增強，皇家美食全年獲利在望。

利空因子：

●英國晶片設計巨頭安謀（ARM）上季業績超越市場預期，但年度財測未能讓市場驚豔，拖累股價大跌。9日美股早盤安謀股價重摔7.1％，報98.54美元，不過今年截至8日收盤，股價累計大漲逾41％。

受此影響，台股IP（矽智財）概念股大幅走弱，世芯-KY、創意、M31、力旺、智原、晶心科、神盾、安國等全數走軟。

●國際貨幣基金（IMF）副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，以美、中兩國馬首是瞻的不同經濟集團分歧，正危及全球貿易合作與經濟成長。她說，若該分歧無法弭平，最糟情況下，全球經濟面臨的損失相當於全球國內生產毛額（GDP）的7％。

●晶片巨擘英特爾（Intel）8日表示，美國政府撤銷晶片商對於華為的銷售許可後，預期本季營收將受到衝擊。英特爾預估，今年第二季營收將低於130億美元，仍落在先前預估的125億～135億美元區間，今年財測則維持不變，全年營收與獲利仍將實現成長。英特爾8日股價大跌2.2％，每股收報30美元，今年迄今大跌逾37％。

●度假訂房網站Airbnb於8日盤後公布第一季業績，儘管淨利較去年同期翻倍成長並寫下同期新高，然而本季營收指引略低於市場預期，摜壓該公司股價應聲重摔逾8％。

●在中美科技戰持續延燒下，美國政府準備開闢新戰線，考慮限制最先進的人工智慧（AI）大模型出口到中國、俄羅斯、北韓和伊朗。

●大陸晶圓代工一哥、二哥：中芯國際與華虹半導體9日公布2024年第一季財報，受到美國制裁與市場需求疲弱影響，中芯國際第一季淨利銳減近7成，華虹半導體獲利年減更逼近8成。

●為因應市場變化，近期韓企頻頻調整中國業務。韓國晶片巨擘SK海力士日前以約4,740億韓元的價格，向無錫產業發展集團（WIDG）轉讓其無錫法人49.9％的股份。市場看法兩極，有一說為SK海力士與中企結盟，開拓中國代工市場，另一說為SK海力士逐步淡出中國晶圓代工業務。（中性看待）

●美國之音報導，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）於當地時間8日在柏林表示，必需阻止中國向歐盟市場提供享有大量補貼的電動車。她指出，若能公平競爭當然很好，但無法接受歐洲市場上充斥著獲得大量補貼的中國電動車。

●高雄銀9日公布4月稅後純益0.54億元，年減達58.46％，累積前四月稅後純益2.37億元，年減幅度並擴大到30.9％，EPS為0.16元。

●精英電腦第一季營收動能走弱、年減逾兩成至34.6億元，毛利率仍守穩15％，惟營益率因營運未達經濟規模而轉為赤字，單季稅後純益以近八倍年增、達0.42億元，EPS 0.07元。

精英4月營收動能走緩，月減1％、年減17％，為13.92億元，累計前4個月合併營收48.51億元，年減20.67％。

●jpp-KY董事會通過第一季財報，受到逾期應收帳款提列備抵呆帳衝擊，首季營運意外轉虧，本業赤字9,800萬元，稅後淨損5,800萬元，每股稅後淨損1.26元，jpp-KY後續將持續協商客戶還款，對營運不致造成衝擊。（中性看待）

●受全球景氣不如預期影響，台灣機械設備4月出口值出現年月雙減的低迷，前四月累計出口值近90億美元，亦不若去年同期。台灣機械工業公會示警，新台幣貶輸日圓，導致台灣高階工具機機種出口訂單大幅下滑，無法與日本同業競爭，成台灣工具機出口隱憂。

機械公會統計，4月台灣機械出口值22.48億美元、年減11.8％，折合新台幣計價721.58億元、年減7％；累計前四月機械出口值89.88億美元、年減4.5％，以新台幣計價2,834.79億元、年減1.1％。

●華邦電（2344）9日舉行股東會，會中通過不配股息等議案。面對全球半導體市場衰退的挑戰，華邦電除了積極面對短期營運的衝擊，亦會專注於中長期策略目標以及永續發展。華邦電2023年合併營收750.06億元，年減20.7％，主要因終端需求疲弱及電子產業持續進行庫存調整影響。（中性看待）

●台亞半導體（2340）9日董事會通過2024年度第一季合併財報，合併營收9.57億元、年增15％，稅後虧損0.38億元，每股稅後虧損0.08元。台亞同日公告，2024年4月合併營收3.3億元，月減5.43％，年增22.13％。