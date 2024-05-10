蘋果AI新布局 自研晶片助陣雲端功能

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蘋果全球開發者大會（WWDC）將於6月登場，外媒9日引述消息人士報導，蘋果今年將大舉推進人工智慧（AI）路線圖，將會利用自家的資料中心晶片在硬體設備和雲端全面上線AI功能。

蘋果2024年度WWDC將於6月10日至14日舉行，發表重點包含新一代iOS 18、iPadOS 18、macOS 15等，此外，外界也聚焦蘋果的AI計畫。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）於上周預告，下個月的全球開發者大會（WWDC）上「將有重大的AI計畫要宣布」，外媒9日便報導稱，蘋果今年將透過自研的資料中心晶片上線AI功能，要將其用於雲端伺服器，進而讓蘋果的產品能執行最先進的AI任務，包含生成圖像、摘整文章、創建長格式的電子信件等，另外也會讓iPhone、iPad和Mac配備相對更簡單的AI功能。

據悉，新的AI功能將會是iOS 18系統的部分內容，蘋果計劃使用自家資料中心來運行雲端功能，不過最終仍會依賴外部設施。

媒體報導指出，蘋果自三年前便開始醞釀使用自研晶片在雲端處理AI任務，在ChatGPT和Gemini掀起AI應用熱潮後，蘋果被迫加快腳步讓此項AI計畫實現。

有分析稱，蘋果多年來一直優先考慮設備上的AI處理，認為此舉能更好地確保安全和隱私，因此此種做法意味著蘋果的重大轉變。參與創建蘋果伺服器計畫的內部人士透露，處理器中已有的組件可以保護用戶的隱私，蘋果會透過Secure Enclave機制，將資料與安全漏洞隔離。