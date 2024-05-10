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蘋果AI新布局 自研晶片助陣雲端功能

外媒指蘋果將會利用自家的資料中心晶片在硬體設備和雲端全面上線AI功能。圖／美聯社
外媒指蘋果將會利用自家的資料中心晶片在硬體設備和雲端全面上線AI功能。圖／美聯社

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蘋果全球開發者大會（WWDC）將於6月登場，外媒9日引述消息人士報導，蘋果今年將大舉推進人工智慧（AI）路線圖，將會利用自家的資料中心晶片在硬體設備和雲端全面上線AI功能。

蘋果2024年度WWDC將於6月10日至14日舉行，發表重點包含新一代iOS 18、iPadOS 18、macOS 15等，此外，外界也聚焦蘋果的AI計畫。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）於上周預告，下個月的全球開發者大會（WWDC）上「將有重大的AI計畫要宣布」，外媒9日便報導稱，蘋果今年將透過自研的資料中心晶片上線AI功能，要將其用於雲端伺服器，進而讓蘋果的產品能執行最先進的AI任務，包含生成圖像、摘整文章、創建長格式的電子信件等，另外也會讓iPhone、iPad和Mac配備相對更簡單的AI功能。

據悉，新的AI功能將會是iOS 18系統的部分內容，蘋果計劃使用自家資料中心來運行雲端功能，不過最終仍會依賴外部設施。

媒體報導指出，蘋果自三年前便開始醞釀使用自研晶片在雲端處理AI任務，在ChatGPT和Gemini掀起AI應用熱潮後，蘋果被迫加快腳步讓此項AI計畫實現。

有分析稱，蘋果多年來一直優先考慮設備上的AI處理，認為此舉能更好地確保安全和隱私，因此此種做法意味著蘋果的重大轉變。參與創建蘋果伺服器計畫的內部人士透露，處理器中已有的組件可以保護用戶的隱私，蘋果會透過Secure Enclave機制，將資料與安全漏洞隔離。

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