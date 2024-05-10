南港人氣五星Buffet尊師宴 16人送1人免費、兩周前付訂免服務費

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鳳凰花開的畢業季來臨，坐落四鐵共構的台北六福萬怡酒店推出各式畢業季優惠搶攻商機，包含即日起至8月31日止，凡持教師證、學生證或畢業證書於「敘日」全日餐廳享用午餐或晚餐，最低15人起，平日每位1,199元，假日1,499元，且滿16位即招待1位免費用餐，滿32即招待2位以此類推，若於用餐日兩周前訂位並預付訂金，再享免一成服務費，相當於75折暢吃自助百匯，含重點必鮮嫩爐烤牛排、台南現燙牛肉湯、各式生猛海鮮、日本生食級干貝與柏克金正統德式鮮釀生啤酒。

六福萬怡「粵亮」廣式料理也推出的兼具優惠與澎湃的謝師宴方案，十人桌宴15,800元，菜單包含一品錦繡布袋雞、薑蔥牛肉粉絲煲、瑤柱豆酥多寶魚、紅糟豬豚糯米糕等數十道美味料理，每桌加贈一禮莊園感恩花束乙束及酒水二選一 ，包含精選紅酒 2 瓶或新鮮柳橙汁 2 壺。若想盡興暢飲，也可以每人加價299元升級為台灣金牌啤酒或新鮮柳橙汁暢飲、加價599元升級為精選紅、白葡萄酒無限暢飲，為美好時刻乾杯。

此外若想結合舞台影音設備，在獨立專屬包廂舉辦尊師活動或是來場歌喉戰卡拉OK的族群，六福萬怡宴會廳亦於即日起至9月30日止，推出中式桌菜及西式自助百餐謝師宴專案，消費者可依喜好自由選擇。中式敬師桌宴，每桌售價12,000元，可享七菜七品精緻佳餚，達最低保證數三桌贈席間三小時卡拉OK歡唱，自助饗宴則每人售價1,099元，主菜涵蓋爐烤香料豬肩肉、義式番茄水煮魚等，訂位滿40位再招待1位免費用餐，滿80即招待2位以此類推，兩套專案均享有3小時汽水及果汁無限暢飲，無線麥克風、投影、布幕，若於5月20日前預訂並付訂金，再加送無酒精雞尾酒，如揪第二個班級可再同享加碼9折優惠．以上售價均另收一成服務費。

【禁止車駕．飲酒過量．有害健康】