母親節孝親大餐新哏！宮廷火鍋「問鼎」依媽媽歲數送「可以吃的豬肉玫瑰花」

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搶母親節孝親餐飲商機，宮廷火鍋「問鼎」祭出「媽媽歲數加碼贈玫瑰松阪豬花」的最新活動，即日起至5月31日止，含3成人以上同行，提前至少1日訂位並主動告知要參加此活動，同桌每成人消費滿1,000元，用餐當日推派一位女性代表大方秀出相關證件，年齡若是在20~29歲，即贈手切玫瑰松阪豬2朵，30~39歲即贈3朵，以此類推。

「問鼎」好評風味湯底「花膠干貝老火湯」並回歸，選用中國四大珍稀海味之一「花膠」入菜，將老母雞、豬骨做為基底，加入洋蔥、老薑、蒜頭一同久煮慢燉，以及鮮美珠貝、東石蛤蜊提鮮，還有補精力、補氣血的珍貴蟲草花點綴，熬製成濃醇潤白的湯頭，鮮美甘甜的滋味，滿滿精華的宮廷上湯，蘊含豐富膠原蛋白與蛋白質，搭配晶瑩Q彈的厚身花膠與鮮嫩多汁的土雞腿肉，單喝就已經讓人回味再三，加入蔬菜、肉片或海鮮涮煮，風味層層堆疊，更是豐富，還能滋補養顏，最適合愛水的媽咪們。

在活動期間到「問鼎」用餐，除了可以享有以特製的宮廷爵杯和獸型觥盛裝的玫瑰荔枝醋飲乙份、16款哈根達斯熱門口味冰淇淋無限暢食之外，還有免費的TOKUYO零重力按摩椅，可以幫媽咪消除肩頸腰背跟小腿的疲勞，同時引進又有兒童屆愛馬仕之稱的德國HAPE愛傑卡玩具打造的兒童專屬遊戲室，讓小朋友盡情放電，媽咪舒心用餐，以及氣勢磅礡、金碧輝煌的造型龍椅，和精美的龍、鳳袍與多款宮廷服飾，讓媽咪直接COSPLAY變裝打卡炫照一波，只要來店用餐，以上服務全部都能免費享有。