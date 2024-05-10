OpenAI傳下周推AI搜尋引擎 直球對決Google

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外媒9日引述消息人士報導，OpenAI計劃於下周公布其人工智慧（AI）搜尋引擎，日期落在Google I／O大會登場的前一天，與科技巨頭Google較勁的意味濃厚。

此前有多方消息指出，OpenAI將於9日發表AI搜尋引擎產品，但隨後有報導稱，OpenAI考慮推遲本周的產品發布活動。根據外媒取得的最新消息，OpenAI將會在13日宣布推出搜尋網頁，該產品是由ChatGPT延伸而出，讓使用者能夠透過ChatGPT，直接從網路抓取資訊和來源。

值此之際，Google一年一度的Google I／O大會將於14日登場，而最新爆料的OpenAI產品登場日便是在Google重磅活動的前一天，頗有較勁意味。OpenAI目前拒絕對對此消息置評。

隨著越來越多競爭對手相繼推出聊天機器人，OpenAI面臨ChaptGPT擴展功能的龐大壓力，包括Google及AI搜尋新創公司Perplexity等競爭對手皆快馬加鞭趕工，其中，Perplexity的AI搜尋和引用功能大獲好評，公司估值達到10億美元；Google也致力於打造以AI為核心的核心搜尋體驗，並預計在下周的活動上公布Gemini AI模型的最新計畫。

此前有網友發現search.chatgpt.com網域，意味著OpenAI正在開發搜尋功能，該網頁前段時間一度可導向ChatGPT的官方網站，不過目前造訪僅會看到頁面出現「not found」的小字。

據悉，OpenAI的搜尋引擎功能可讓用戶向ChatGPT提問，藉此取得取材自網路的詳細答案，其中會標明出路，諸如維基百科、網誌文章等消，其中一個版本的產品在回答問題時甚至可使用圖片來配合文字回答。

綜觀全球搜尋引擎市場，主要的巨頭包含Google、Bing、Yahoo、百度等，其中，Google搜尋其市占率超過90％，儘管該網頁長期以來一直被抱怨廣告太多，但仍是市場上難以動搖之存在。不過，微軟於去年3月宣布在新版Bing搜尋引擎中整合OpenAI技術，成為該公司運用AI與Google競爭的重要步伐。

此外，美國資訊媒體《The Information》於今年2月報導稱，OpenAI正在打造一款與微軟Bing合作的搜尋引擎，有望挑戰Google在搜尋引擎上的壟斷地位。