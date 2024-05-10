《觀光股》雄獅Q1本業獲利攀峰 每股賺3.49元寫次高

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【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者雄獅(2731)受惠旺季需求暢旺，2024年首季本業獲利創3.51億元新高，稅後淨利3.25億元、每股盈餘（EPS）3.49元則雙創歷史次高。隨著航班運量逐步恢復，4月合併營收升至23.72億元、創近半年高點，第二季營運動能持續暢旺。

雄獅2024年首季合併營收59.44億元，季減1.97％、年增達80.6％，為近5年同期高。營業利益3.51億元，季增14.96％、年增達2.39倍，改寫歷史新高。歸屬母公司稅後淨利3.25億元，雖季減達59.84％、仍年增達近2.5倍，每股盈餘3.49元，雙創歷史次高。

雄獅首季營收小幅季減，主因喪失對旅天下控制力、不再計入營收所致。稅後淨利較去年第四季驟減，主因去年第四季業外認列旅天下處分投資利益達5.23億元，挹注每股盈餘達5.7元，若排除此因素影響，去年第四季每股盈餘3.31元，今年首季獲利實為再創新高。

觀察雄獅本業獲利「雙率」表現，首季毛利率17.01％，優於去年第四季15.16％、略低於去年同期17.69％，但優於疫前約5個百分點。營益率則「雙升」至5.91％、’連4季改寫新高，顯示本業獲利能力持續提升。

雄獅亦公布4月自結合併營收23.72億元，較3月21.42億元成長達10.71％、較去年同期15.45億元成長達53.49％、登近半年高。累計前4月合併營收83.2億元，較去年同期48.37億元成長達72.01％，為近5年同期高、亦為同期第三高。

雄獅表示，隨著隨著航空公司的東南亞及東北亞短線及歐洲航班幾近全面恢復，美加紐澳長線航班亦逐漸恢復，國外團體旅遊需求持續熱絡，受惠寒假、春節連假和日韓櫻花季需求，郵輪旅遊亦呈現滿載，均對首季與4月營收挹注正向動能。

由於雄獅疫情期間與國際供應商維持良好互動，有助維持良好的元件議價空間，加上疫後國人願意支付更高旅遊預算、日幣持續走貶，均推升首季毛利率走升。而旅天下轉為權益法轉投資公司後亦繳出亮眼表現，雄獅首季依持股比例於業外認列3117萬元收益。

展望後市，雄獅第二季營收動能持續暢旺，隨著各家航空業者陸續擴張北美航線，使得北美機位供給大幅增加，帶動赴美旅遊需求漸夯。而泰國亦宣佈延長台灣旅客赴泰免簽證措施半年，可望增加觀光商機。

雄獅表示，今年將聚焦部分較高毛利的旅遊產品，同時提高行程規格、包裝旗艦型商品、搶先布局季節旅遊需求，如取得市場獨家稀缺元件、提前運作季節包機等，盼為整體營收持續挹注成長動能。