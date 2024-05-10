《觀光股》漢來美食旺季獲利強彈 Q1營運飆新高

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團漢來美食(1268)董事會通過2024年首季財報，受惠規模經濟效益顯現及旺季需求暢旺，帶動獲利表現強彈，合併營收16.79億元、稅後淨利1.99億元、每股盈餘（EPS）4.73元，全數改寫歷史新高。

漢來美食2024年首季合併營收16.79億元，季增達28.29％、年增達29.61％，連2季改寫新高。營業利益2.48億元，季增達近5.49倍、年增達52.56％，稅後淨利1.99億元，季增達近4.89倍、年增達57.11％，每股盈餘4.73元，均自近1年半低點反彈、齊創歷史新高。

漢來美食表示，首季營運創高，主要受惠春節消費需求提升、宴會廳企業旺季尾牙春酒場次顯著成長，及台北漢來大飯店館內餐廳開幕後開始獲利，在展店效益及餐飲需求暢旺，及上季認列較多開辦等初期費用使基期較低下，使獲利表現強彈創高。

觀察漢來美食首季本業獲利「雙率」表現，在規模經濟效益顯現下，毛利率、營益率「雙升」至47.86％、14.77％，較去年第四季43.76％、2.92％顯著提升，亦優於去年同期46.27％、12.55％，分創歷史新高及次高佳績。

漢來美食亦公布4月自結合併營收3.86億元，雖較3月4.87億元減少達20.71％、降至近10月低，仍較去年同期3.65億元成長5.74％，累計前4月合併營收20.65億元，較去年同期16.61億元成長達24.36％，雙雙續創同期新高。

雖然第二季為餐飲傳統淡季，但漢來美食觀察旗下餐廳訂位情形，指出母親節仍為聚餐需求高峰，加上端午節粽子送禮市場擴大，旗下餐廳今年持續推出多款粽子組合，目標銷售1.5萬組，業績上看1500萬元、成長近20％，衝刺淡季營運動能。

展望後市，漢來美食持續推進展店計畫，其中「溜溜」酸菜魚4月於桃園中壢開出北台灣首店，下半年規畫進駐南紡購物中心及遠百竹北店開出2家，今年營收有望倍增。另一人氣品牌「上菜」片皮鴨專賣店7月則將進駐高雄統一夢時代，開出該品牌第3家分店。

不過，受缺工問題影響，漢來美食原定在台北漢來大飯店開出的高價鍋物及牛排館，已決定委外經營，目前已有洽談對象，最快可在第四季開幕。原預計年底進駐大巨蛋SOGO CITY的「島語」自助餐，因施工進度落後，目前預計在明年第三季後開幕。

同時，國揚集團旗下漢神百貨攜手中信金旗下台壽保轉投資的午資開發，於台中洲際棒球文創園區內投資興建大型購物中心「漢神洲際購物中心」、預計2025年第四季開幕，漢來美食亦將有多支品牌進駐，齊力拓展北台中市場。