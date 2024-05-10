《金融》Q1刷卡金額破兆 創同期新高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布最新信用卡業務概況，2024年3月簽帳金額約3405億元，月增187億元或5.81％、自近5月低回升，但年減64億元或1.84％，仍創同期次高。累計首季簽帳金額達1兆475億元、年增達近1149億元或12.32％，續創同期新高。

金管會亦公布2024年首季「非現金支付」交易筆數約18.97億筆，雖較去年第四季約19.53億筆小減2.87％，仍較去年同期約15.22億元成長達24.64％。交易金額約1.92兆元，較去年第四季約1.88兆元小增2.13％、較去年同期約1.67兆元成長達14.97％。

金管會統計，截至3月底32家信用卡發卡機構的總流通卡數約5891萬張，月增0.07％、年增0.34％，總有效卡數約3796萬張，月增0.13％、年增2.48％。循環信用額度約1073億元，月增3.47％、年增4.38％，簽帳金額約3405億元，月增5.81％、但年減1.84％。

銀行局副局長童政彰表示，3月信用卡簽帳金額略低於去年同期，主因去年228有4天連假，民眾刷卡消費後店家遞延至3月請款，墊高比較基期。不過，首季信用卡簽帳金額達1兆475億元、年增達12.32％，續創同期新高。

電支業務的儲值卡方面，截至3月底總流通卡數約1.8億張，月增0.93％、年增達10.35％，消費總卡數1380萬張，月減2.95％、年增5.18％，消費總金額64.8億元，月增3.5億元或5.71％、年減0.6億元或0.92％。

電支帳戶截至3月底總使用人數約2808萬人，月增1.01％、年增達20.41％。代收實質交易金額154.3億元，月增9.12％、年增達26.27％。辦理國內外小額匯款金額150.7億元，月減0.79％、年增6.96％，收受儲值款項金額292.9億元，月增1.07％、年減6.15％。

童政彰觀察，從單月平均刷卡金額顯著提升，可見民眾使用信用卡消費的力道持續成長，而疫後生活型態轉變，使民眾對信用卡及電支等非現金支付的使用度及黏著度持續提升，未來將持續推廣，致力打造更友善的非現金支付環境。