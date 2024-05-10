《觀光股》王品Q1每股賺3.77元 Q2衝刺節慶商機

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)公布2024年首季財報，合併營收「雙升」創56.52億元次高，惟受成本上漲及基期較高影響，歸屬母公司稅後淨利3.1億元，季增16.04％、但年減16.98％，仍創同期第三高，每股盈餘（EPS）3.77元。

王品2024年首季合併營收56.52億元，季增2.74％、年增0.75％，創歷史次高，毛利率「雙升」至47.35％、為近7年同期高。不過，營業利益3.65億元，季減10.9％、年減達26.48％，為近5季低，營益率「雙降」至6.47％。

雖然首季本業獲利下滑，但王品受惠匯兌收益帶動業外轉盈、以0.17億元改寫同期新高，使歸屬母公司稅後淨利3.1億元，季增16.04％、年減16.98％，仍創同期第三高，每股盈餘（EPS）3.77元。

王品表示，由於2023年春節連假長達10天，且疫情解封後帶動報復性消費，所有門市需求暢旺帶動營收大增、成本相對偏低，墊高獲利比較基期。今年則反映消費恢復日常情況，且原物料、人力、電費等成本費用均呈現上漲趨勢，影響獲利表現。

其中，台灣首季門市季增1家、年增31家，帶動營收創46.09億元新高，季增4.47％、年增9.07％，惟營益率8.89％為近1年半低。中國大陸受限經濟疲軟，且門市季減7家、年減11家，使營收10.42億元，季減4.26％、年減24.66％，營益率負4.23％，均探近5季低。

王品亦公布4月自結合併營收16.36億元，月減6.94％、年減7.88％，為近5月低、仍創同期次高。其中，台灣事業群13.26億元，月減6.19％、年減3.66％，為近10月低。中國大陸3.09億元，月減10.03％、年減達22.44％，為近16月低。

王品表示，台灣事業群4月營收下滑，主要受初瓦、嚮辣西門店食安事件暫停營運影響，集團已啟動顧客關懷專案，對消費者退費並致送醫療費及慰問金，同步針對衛生局所提缺失完成改善，已獲主管機關認可、將在13日恢復營業，對此事件誠心向大眾致歉。

至於中國大陸事業群4月營收明顯下滑，主要仍受經濟疲弱及營運規模縮減影響，門市數月減3間、年減12間。截至4月底，王品台灣事業群門市共425家、中國大陸門市共88家，兩岸合計共425家。

展望第二季，王品預期台灣事業群有望受惠5月母親節聚餐、6月畢業季與謝師宴需求，帶動整體業績動能，旗下品牌對此推出多樣母親節行銷活動攬客。中國大陸市場則聚焦持盈保泰，以「王品牛排」與「西堤牛排」兩大主力品牌穩定經營為主，持續觀察市況。