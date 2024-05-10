0510群益早安｜全球財經時事深度解說

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

https://www.youtube.com/embed/ge0acC3Haqw?si=BhWq1Pwdr1U9dKfg

《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

（1）日圓又進ICU，日本官員救不救？

◎日圓又貶，日銀白做工，日股跌

◎日本官員談話

◎日本勞工現金收入、實質現金收入

◎美國申領失業金人數

◎聯準會、歐央官員談話

日本財務省官員

◎周三，日本財政大臣鈴木俊一稱，匯率不宜波動迅速。

◎周四，日本財務省財務官神田真人表示，如有必要，他將指示日本央行介入；對匯率干預保持緘默。

日本央行總裁植田和男

◎可能需要根據匯率造成的影響做出貨幣政策反應，如果物價上行風險加大，加快升息是適當之舉

◎日圓突然、單邊疲弱對經濟不利

日本央行總裁植田和男2

◎在交易員繼續拋售日圓之際，日本央行行長植田和男對日圓疲弱的措辭趨於強硬，對金融市場發出一連串可能採取政策行動的警告。

◎日本央行周四（5/9日）公布的4月份政策會議的摘要顯示，董事會成員在4月的政策會議上，轉向了壓倒性的鷹派立場，委員們正密切關注疲軟對通膨的影響，並認為可能因此加快升息。

日本勞工現金收入、實質現金收入

◎薪資增幅追不上通膨速度，日本勞工實質薪資連續第24個月陷入萎縮、創下史上最長連降紀錄。

◎下半年有升息可能

◎日本首相和日本央行行長之間的會晤助長了外界對政策調整正在醞釀之中的猜測。繼3月底會面後，岸田文雄和植田和男本周二又碰了頭，增強市場對日本央行將提早加息並減少購債，以遏制日圓跌勢的預期

美國申領失業救濟金人數

◎美國勞工部（DOL）周四（5/9日）公布，上周初領失業金人數升至去年8月以來新高，進一步顯示就業市場正在降溫。

美國申領失業救濟金人數

◎聯準會今年兩次降息的機會重新回到檯面上，紐約市公立學校從4月22日至30日休春假，學校工作人員可以在寒假和春假期間申請失業救濟金

美國聯準會舊金山Daly

◎利率目前正在抑制經濟，需要「更多時間」才能使通膨回歸目標。

◎如果勞動力市場開始走軟，那麼官員們可能會考慮下調利率，儘管最近數據走軟是正常的。

英國央行貨幣政策會議決議

◎英國央行（BOE）貨幣政策委員會以7比2的投票結果連續第六次將利率維持在5.25%的16年高點，其中後者2票支持降息，較前次投票結果增加一票，暗示降息周期即將到來。

英國央行總裁Bailey

◎周四（5/9日）貨幣政策會後記者會中，Bailey表示通全球通膨衝擊正在消退，6月降息的可能性沒有排除，但也未在計畫之中，利率下降的幅度可能會比市場預期還大。

歐洲央行副總裁Guindos

◎歐央副總裁LuisdeGuindos周四（5/9日）表示，在6月份計畫中的降息之後，不會承諾未來的進一步行動。歐央內部圍繞6月首次降息之後政策放鬆速度的爭論正在升溫。

（2）東方幾分紅？

◎上綜，今年至今漲6.03%、年內低點至今漲16.73%

◎恆生，今年至今漲8.74%、年內低點至今漲23.91%

◎幾分紅？行情總在半信半疑中成長

中國4月貿易收支與進出口

◎中國4月出口成長略高於預期，對經濟構成提振，並顯示全球對中國產品的需求仍然強勁。

中國4月貿易收支與進出口

◎4月貿易順差為724億美元。

◎中國1-4月按美元計價出口年比增長1.5%，進口年比增長3.2%，貿易順差2556.6億美元。

中國4月貿易收支與進出口

◎中國4月對美國出口年比下降0.1%，1-4月自美國出口年比下降1.0%。

◎中國4月對美國進口年比成長11.1%，1-4月自美國進口年比下降5.7%。

中國4月貿易收支與進出口

◎由於基期效應，中國出口的年增率可能會從這裡開始回升。貿易可能會繼續支持經濟的整體擴張，但它無法抵消中國經濟復甦的主要障礙：國內消費疲軟和房地產市場低迷。

【群益證-股神交易爭霸戰】人類、程式雙戰線，總獎品超過300萬！活動詳情>>https://reurl.cc/Ye3q5n

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。