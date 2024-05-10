《半導體》創見首季EPS升至1.88元 看記憶體市場向好

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【時報記者葉時安台北報導】創見(2451)董事會通過2024年第一季合併財務報表。創見今年首季獲利8.06億元，季增53.3%、年增247%，單季每股盈餘升至1.88元。展望後續，創見預料記憶體市場仍維持上漲態勢，需求可望因科技發展增加對記憶體之應用而逐步回溫。

創見今年第一季合併營收27.32億元，季增1.55%、年增4.73%；營業毛利8.96億元，季減15.1%、年增62.2%；營業利益5.97億元，季減22.1%、年增136%；稅後淨利8.06億元，季增53.3%、年增247%，單季每股盈餘為1.88元，均高於去年同期的0.54元、去年第四季的1.23元。

回顧今年第一季，創見表示，記憶體市場供應鏈去化庫存有成，供給面及需求面持續調節達成平衡，帶動DRAM及NAND FLASH價格持續走揚，惟終端需求尚未顯著回溫，回補動能緩慢，且二月試逢農曆春節屬傳統淡季，然而創見彈性的定價策略及行銷功能的發揮，使營收仍能維持穩定表現，本季毛利率亦達32.8%。業外損益部分則受惠於美元升值，帶動較高之匯兌利益及穩健投資帶動之收益。

創見今年4月營收8.49億元，年增20.59%、月減4.00%；前4月營收35.81億元，年增8.10%。

展望未來，預料記憶體市場仍維持上漲態勢，需求可望因科技發展增加對記憶體之應用而逐步回溫。創見將持續強化產品行銷功能，除傳統通路行銷，亦著重於工業應用專案之開發，透過完整售前規畫及售後服務，滿足客戶全方位需求。今年度亦積極拜訪客戶維持客情，強化合作關係、拓展品牌能見度、提升市占率，期許帶動業績成長，穩定挹注營收，創造高獲利表現。