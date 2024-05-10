《家生活》詩肯Q1 EPS0.82元 沾光房市拚全年營收創高

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣連鎖家具龍頭詩肯(6195)第1季稅後盈餘為4110萬元，年增3.58%，每股盈餘為0.82元，累計前4月合併營收為7.77億元，年增0.92%，隨著景氣穩定回溫，消費信心持續復甦，加上房市交易可望較去年熱絡，詩肯表示，將力拚全年營收挑戰新高。

受益於景氣復甦、消費信心回溫，詩肯第1季合併營收達6.04億元，年成長4.05%，稅後純益4110萬元，年增3.58%，每股純益0.82元；詩肯表示，今年首季受惠於旺季帶動，營收成長、毛利率也回升，致使獲利表現優於去年同期。

詩肯4月合併營收1.73億元，年減8.71%，其中台灣本業營收9850萬元，年減9.29%，而轉投資新加坡NOVA營收7416萬元，年減7.92%，累計前4月合併營收7.77億元，年增0.92%。

詩肯表示，進入傳統淡季，台灣與新加坡NOVA的消費力道相對平淡，但4月單月仍繳出1.7億元以上的成績單，維持一定的水準，而近期台灣房市熱度不減，各界也看好今年交易量會勝過去年，預期第2季營運仍可望有一定的支撐動能。

由於今年普遍看好景氣進一步復甦，股市也維持在高點，雖然有通膨、電價調漲等因素存在，詩肯仍認為今年家具市場不致於受到太大影響，進入下半年的消費旺季，表現可望逐季升溫。

截至4月底，詩肯全台門市共計達90店。

詩肯表示，去年下半年起陸續與多家百貨商場合作，開出臨時櫃增加展售通路，表現亮眼，今年也規劃採取相同模式，利用百貨人潮帶動銷售業績，將持續展店腳步。

看好台灣產業前景，將斥資6億元在台南打造新倉儲，預期明年就可投入營運，強化在南台灣的物流。