《通網股》智邦Q1每股賺4.02元 全年營收拚增雙位數

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【時報記者王逸芯台北報導】智邦(2345)第一季合併稅後淨利年增10.13%，季減0.39%，每股賺4.02元。法人看好，在網路升級趨勢帶動，加上AI、機器學習應用的成長需求，智邦今年營收將持續有雙位數成長。

智邦第一季合併營收188.48億元，年減4.26%，季減14.16%；合併營業毛利39.33億元，年減8.78%，季減25.66%；合併營業利益19.21億元，年減25.71%，季減40.57%；合併稅前淨利為27.91億元，年增9.90%，季增2.06%；合併稅後淨利為22.44億元，年增10.13%，季減0.39%；每股稅後淨利(EPS)4.02元。

智邦今年交換器主力仍是400G產品，目前需求穩定，並無放緩跡象，預估今年上半年營收貢獻25%，高於去年的22~23%，即使下半年800G需求彈升，預估400G貢獻仍達或低於20%，800G今年營收貢獻估個位數百分比。

法人表示，後續在網路升級趨勢帶動下，網路交換器與網路應用裝置需求將持續成長，加上AI、機器學習應用的成長需求2024年下半年可望加速、將延續至2025年，可望推動智邦2024年營收持續有雙位數成長。

另外，智邦4月合併營收70.16億元，月減少7.9%、年增加10.98%。累計前4月合併營收258.64億元，年減少約0.55%。