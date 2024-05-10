《半導體》聯發科AI技術助攻 智寶國際打造AI動畫助手

【時報記者王逸芯台北報導】智寶國際長期專注耕耘ACG內容IP製作領域的，最新宣布發表AI動畫助手AIFRED，該AIFRED運用聯發科(2454)裝置端生成式AI(Generative AI，簡稱GenAI)技術LoRA Fusion，結合智寶國際ACG內容IP，讓角色產生過程更加智慧，高品質的產出更讓台灣本土作品能登上國際舞台；AIFRED亦結合中雍科技AI MEMC動態補償技術，有效提高動畫師生產力；更將搭配JP GAMES的PWK開發套件，快速從圖生成3D角色，提升製作質量。

智寶國際AI動畫助手AIFRED導入聯發科LoRA Fusion技術，能直接在PC或行動裝置上執行，以文生圖，快速生成幾乎無損的圖像。聯發科技LoRA Fusion技術將Stable Diffusion v1.5基礎模型結合LoRA fine-tuning技術，能夠在裝置端生成指定的角色。AIFRED加上智寶國際與JP GAMES在ACG領域的應用導入，讓生成的圖像更加符合產業需求標準。此外，結合聯發科技GenAI Security加密技術，AIFRED能夠根據IP需求，在具有認證的裝置上生成具有特定特徵的角色。不僅提升創作的靈活性，更在版權保護方面邁出重要的一步。未經認證的裝置將無法使用此功能，進而確保了IP的安全，防止未經授權的複製和分發，展現「智寶國際」在保護創作者權益方面的決心和能力。

據研調公司Global View Research 針對2018至2030年全球動畫市場分析報告，預計2030年全球動畫市場規模將達600.7億美元，且2023年至2030年年均複合成長率(CAGR)達9.8%。近年隨著動畫、遊戲屢創現象級熱潮，但一般而言，動畫製作為呈現流暢畫面，每秒需要至少24張圖。在製作時程與經費的壓力下為節省時間及成本，只能犧牲動畫品質減少繪製張數，且因動畫師的作畫工作量繁重龐大，更頻傳過勞或作品進度延宕等消息。有鑑於此，「AI動畫助手－AIFRED」便是為解決此問題而開發出的突破性新技術，「AI動畫助手－AIFRED」分析動畫師所繪製的「關鍵影格」原畫畫面，並自動生成中間影格數「中割」，使畫面流暢不卡頓；動畫師無需逐格繪製，即可看到足格的成果，提升動畫的流暢度，更可大幅改善品質與繪製速度。

智寶國際集團總管理處總經理林士勛表示，AI技術的蓬勃發展，為內容創作打開了另一扇新的大門。AIFRED能大幅提升動畫作品的品質與產量，為ACG產業發展注入強大的動力。我們有信心，AIFRED能再度引領ACG市場產值的蓬勃增長，帶來前所未有的繁榮與機遇。