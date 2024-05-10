《百貨股》特力營收小增2.84% 客戶庫存調整結束迎曙光

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【時報記者張漢綺台北報導】特力集團(2908)4月合併營收為28.2億元，年增2.84%，特力表示，貿易事業體待客戶們完成庫存調整，出貨成長動能可望呈現持續且強勁之態勢，零售通路除增加硬裝、軟裝商品線以貼近客戶生活情境，亦持續豐富一條龍的服務內容，搶攻不同市場族群之消費者，刺激零售事業體銷售動能。

特力4月合併營收為28.2億元，年增2.84%，其中貿易事業體受惠於歐美零售商庫存已達較為健康之水位，以及既有客戶的拉貨動能轉強，4月營收為18.2億元，年成長21.3%，營收佔比為64.6%；零售事業及其他事業體受到總體經濟狀況影響，可支配所得減少，導致消費氛圍較緩，以及疫情後民眾消費轉移至旅遊以及外出相關之活動，家居市場消費氛圍較為低迷，4月營收為10億元，較去年同期減少，營收佔比為35.4%。

特力表示，通膨回落狀況及降息的速度使得全球外在環境要恢復常態增添變數，對於身處貿易供應鏈一環的特力貿易挑戰性也是不容小覷；特力將關注後續發展並且用靈活之採購策略以因應市場情況，也將持續密切關注全球局勢之發展並及時採取因應措施，待貿易客戶們完成庫存調整，特力貿易的出貨成長動能可望呈現持續且強勁之態勢。

在零售事業體方面，特力表示，降息速度的不確定性及民眾消費型態的轉移，對居家產業造成之外在挑戰；特力零售通路除了增加硬裝、軟裝之商品線以貼近客戶生活的情境外，亦持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求，搶攻不同市場族群之消費者，可望刺激零售事業體之銷售動能。