《電通股》全國電AI體驗新未來 3大創新虛實齊發

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【時報記者葉時安台北報導】3C家電連鎖通路全國電(6281)明年即將迎來品牌50周年，周四率先宣布進入「LIFE+新元界」AI智慧新時代，為消費者創造體驗新未來。全國電以三大虛實創新，包括元宇宙虛擬商店、APP和行動支付等數位工具、ESG綠色循環商品。

1975年成立的全國電是國內首家3C家電領導通路品牌，董事長林政勳表示，斥資打造360度虛擬電商空間，透過3D成像技術為各品牌熱銷商品製作模型，「元宇宙虛擬商店」將建構嶄新的消費境界，創造更極「智」的AI生活體驗，於母親節前展示最新AI智慧家電商品，就是要讓消費者解鎖家的生成式。

全國電領先業界首次揭曉創新「元宇宙虛擬商店」，與Google Cloud、IN3D共同打造沉浸式虛擬3C家電展場，為消費者創造體驗新未來。全國電行銷長暨發言人林奕君說明，元宇宙虛擬商店開創3C家電沉浸式互動體驗，消費者隨時隨地都能以第一人稱視角感受嶄新的Metaverse Shopping選購樂趣，虛擬住家空間首波與超過40款商品做互動，可帶動虛實整合商場銷售力道。至於目前僅40項商品，全國電提到，元宇宙商店才剛開業，上架數量可望快速成長。

全國電更推出「全國電子APP、全國電子行動支付」等數位工具，讓「揪感心」服務全面數位升級。全國電董事長林政勳表示，APP從發想到執行一路完成起碼耗時五年以上，而在4月1日無宣傳的前提下，APP上線至今已破3萬次以上的下載量，後續規模可望擴大，更可拉抬消費者黏著度。全國電開發數位工具並非不好開發，而更是透過整合力串聯，並非僅循工具單一性。全國電更開啟專屬電子支付生態圈，推出「全國電子行動支付」，未來只要「嗶」一聲，就能輕鬆完成支付、積點、折價券兌換、發票(條碼載具)、會員整合服務，還有售後線上報修、延長保固申請及數位說明書等全方位智慧服務，掌握送修的處理進度等。

全國電長期積極投入「汰舊換新廢四機家電妥善回收行動」，更應用工研院創新技術，與綠電再生攜手合作，率先國內3C家電通路業者，推出多款「ESG綠色循環商品」，已經推出ESG環保桌墊及調濕包，母親節最新推出的「全國電子環保多功能鞋墊」，是由研發團隊充份利用「廢棄液晶電視與螢幕」，轉化為「玻璃奈米孔洞吸附材料」，再生成具有調濕、除臭、抗菌、透氣、減壓等多功能環保鞋墊，重新賦予廢液晶面板再生價值。