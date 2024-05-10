《類股》裕隆首季EPS降至0.83元 止連4季逾1元

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【時報記者葉時安台北報導】裕隆集團裕日車(2227)、中華(2204)率先公布首季獲利，裕日車創下6個季度新高、中華4季低檔，周四裕隆(2201)、裕融(9941)也出爐，汽車宏佳騰(1599)也同步同日公布，而其他汽車股和泰車(2207)、三陽工業(2206)財報也將於下周公告。裕隆獲利8.66億元，年增27.82%，單季基本每股盈餘0.83元，創下5個季度新低，止步連四季1元以上水準。裕融單季獲利則年減27.24%；宏佳騰則連兩季虧損。

裕隆今年第一季營業收入207.49億元，年增8.91%；營業毛利70.01億元，年增0.89%；營業利益19.43億元，年減18.02%；本期淨利16.35億元，年增25.46%；歸屬於母公司業主淨利8.66億元，年增27.82%；單季基本每股盈餘0.83元，創下5個季度新低，止步連四季1元以上水準。

裕隆說明，車輛銷售成本，以及旗下n7電動車銷售逐步擴大，拉抬營收走陽，不過裕融提列信用減損，加上新安東京迴轉利益墊高去年比較基期影響，獲利走滑。

由鴻華先進-創(2258)設計、掛上裕隆子公司納智捷品牌的「Luxgen n7」，是台灣第一輛國產電動乘用車，第一季掛牌破500台，4月單月掛牌達1055台，擠下常居熱銷車品牌的TESLA品牌。裕隆日前法說會表示，n7第二季交車可期，同時5-6月啟動第2波訂車，n7每個月固定交車約1200-1500台，今年度評估有8、9千台。裕隆n7出貨量持續擴大，後續營運可望水漲船高。

資產租賃商裕融今年第一季營業收入103.96億元，年增6.27%；營業毛利54.16億元，年減1.70%；營業利益17.68億元，年減23.34%；本期淨利13.28億元，年減27.88%；歸屬於母公司業主淨利13.04億元，年減27.24%；基本每股盈餘2.27元，低於去年同期的3.50元、仍高於去年第四季的1.86元。

宏佳騰今年第一季營業收入4.57億元，營業毛利0.89億元，營業損失0.41億元，本期淨損0.35億元，歸屬於母公司業主淨損0.35億元，單季基本每股虧損0.49元，連兩季虧損，不過較去年同期、去年第四季虧損縮小。