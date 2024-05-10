萬海、國碩噴漲 台積電重返800元 台股早盤漲百點

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台股10日早盤無畏美科技股拉回，指數開高百點，盤中高點來到20,702點，權王台積電（2330）上漲9元，暫報805元；強勢族群由4月營收表現亮眼的國碩（2406）、碩禾（3691）雙雙亮燈漲停，以及首季財報由虧轉盈的萬海（2615）上漲逾8％。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲331.37點，或0.84％，收在39387點；標普500指數上漲26.40點，或0.50％，收在5214.08點；Nasdaq指數上漲43.5點，或0.26％，收在16346.2點；費半指數下跌30.6點，或0.63％，收在4759.76點。

美股開平走高，四大指數收盤漲多跌少。在英國央行下調通膨預期、釋放政策鴿派訊號之後，美國勞工部公布最新初領失業金人數增至23.1萬人，創下近8個月來新高，使得各年期美債殖利率回落。而且午盤過後，美國財政部拍賣250億美元30年期公債，結果顯示需求強勁，幫助美股、美債漲幅進一步擴大，道瓊指數收盤連7日上漲。不過，安謀(ARM)因業績展望不如預期，拖累Nvidia(NVDA)、台積電ADR(TSM)走低，壓抑費半指數逆勢下跌。

統一投顧分析，美國4月非農就業數據疲軟，新增非農就業僅17.5萬個，較3月顯著放緩，意外疲弱之非農數據讓市場對今年降息兩次重燃希望，美國10年公債殖利率回落至4.5％以下，有利股市評價回升。

技術面來看，台股在電子、金融、傳產健康輪動下，指數在高檔震盪，但守在所有均線之上，日KD指標在80之上鈍化，MACD指標柱狀體在零軸上，技術面呈現多頭趨勢不變，520前指數有機會挑戰歷史新高。