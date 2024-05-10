《熱門族群》日月光4月營收登同期次高 力成登18月高檔

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【時報記者葉時安台北報導】封測大廠日月光投控(3711)、力成(6239)公布4月自結合併營收。日月光單月營收458.19億元，年增5.78%、月增0.34%，創下同期次高，僅次於2022年同期水準；前4月營收1786.22億元，年增2.54%。力成單月營收64.98億元，年增15.89%、月增2.48%，更創下18個月以來新高；前4月營收248.27億元，年增16.30%。

日月光單月營收458.19億元，年增5.78%、月增0.34%，創下同期次高。其中4月封裝測試及材料營收251.88億元，年增8.0%、月減2.1%。

力成單月營收64.98億元，年增15.89%、月增2.48%，創下18個月以來新高；前4月營收248.27億元，年增16.30%。

展望今年營運，日月光日前預估，根據對當前業務狀況的評估及匯率的假設，若以新台幣計價，今年第二季封測材料(ATM)營收季增中個位數百分比，毛利率可望季比微增；電子代工服務(EMS)第2季營收預估季比持平，EMS今年第2季營業利益率則小幅季減。

法人預估，日月光今年第二季預估小幅季增，第三季更可望逐步走揚。日月光投控也重申，今年AI先進封裝業績看倍增，日月光今年再增加10%資本支出，AI先進封測有望帶來復甦力道，整體日月光下半年營運將加速成長。

力成也認為，今年將是迎來機會的一年，量產過去幾年所開發的先進封測製造技術，第二季NAND需求強勁，力成單季整體營收可望季增中個位數，新產品的進度符合預期，下半年可逐漸見到貢獻。