《電通股》全國電擁2動能 今年營運謹慎樂觀

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【時報記者葉時安台北報導】全國電(6281)今年4月營收19.08億元，年增1.79%、月增37.35%，創下9個月以來新高。雖然全國電第一季營運不盡理想，未沾房市股市熱絡的光，不過隨後可望迎來交屋潮牽動大家電銷售，以及天熱冷氣機銷售表現，全國電目標下半年營運轉強，對今年度營運保持謹慎樂觀的態度沒變。

展望後續營運，全國電董事長林政勳認為，今年以來房市、股市均熱絡，但通膨、出國轉移消費項目，終端3C產品銷量仍未顯著復甦，換機潮仍不明朗，即使今年政府家電補貼政策持續，但第二年效應下降，房市並未明顯帶動大家電銷售動能，全國電各類產品銷量不盡樂觀。不過受到4月大地震拉抬電視需求，加上天氣轉熱，帶動後續初夏冷氣機等銷售，也看好陸續交屋潮牽動大家電表現，全國電目標下半年營運轉強，對今年度營運保持謹慎樂觀的態度沒變。

全國電今年4月營收19.08億元，年增1.79%、月增37.35%，創下9個月以來新高；全國電前4月營收63.68億元，年減縮至4.22%。

全國電日前也公布今年第一季財報，單季營業收入44.59億元，年減6.58%；營業毛利9.56億元，年減4.14%；營業利益1.44億元，年減15.28%；本期淨利1.13億元，年減16.10%；基本每股盈餘1.14元，相較去年同期的1.36元下滑、仍高於去年第四季的0.77元。

五月是繳稅月，同時也是一年一度母親節，全國電領先業界首次揭曉創新「元宇宙虛擬商店」，於母親節前展示最新AI智慧家電商品，讓消費者解鎖家的生成式。在通膨壓力下，母親節送家電、表心意，全國電即日起至5月19日祭出母親節大家電7折起、全館家電9折優惠，全館筆電、手機同樣祭出65折起方案。