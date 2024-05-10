《光電股》邑錡首季EPS0.43元 新品齊攻旺Q2

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】縮時攝影機廠邑錡(7402)第1季稅後餘為1488萬元，每股盈餘為0.43元，邑錡表示，自有品牌OBM新品TLC5000 4K雲端縮時相機將完成送樣並於第2季末開始量產出貨，創新ODM除原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也正式量產交付，並開拓各項應用，將有助於第2季整體營運。

邑錡第1季合併營收為1.26億元，年成長30.5%，為歷年同期次高，由於自有品牌縮時相機導入自有晶片已提升毛利，因此雖然ODM佔比提高影響毛利率但仍保有整體毛利率達33%，單季稅後淨利1488萬元、每股盈餘0.43元；其中創新ODM業務營收佔比為68%，自有品牌OBM業務比重為32%。

Brinno自有品牌OBM縮時相機部分，邑錡表示，全球建築工程影像紀錄需求穩定成長，今年以來高階機種BCC2000 Plus系列出貨穩定，搭配自行開發之太陽能蓄電組，讓縮時攝影相機成為永續運作解決方案，在戶外日照充足下實現長期拍攝不中斷，成為專業建築工程紀錄首選設備，帶動自有品牌系列機種銷售表現。

邑錡4月合併營收為4768萬元，年減19.27%，累計前4月合併營收為1.74億元，年增11.63%。

展望第2季，邑錡表示，自有品牌OBM新品TLC5000 4K雲端縮時相機，將完成送樣並於季末開始量產出貨，新品搭載自有ASIC影像模組並擁有高解析SONY 4K感光元件，可連接雲端平台進行遠端操控與AI分析辨識應用，形成高度整合的影像應用生態圈，並可開拓創新應用市場，將有助於挹注品牌營運動能再創高峰。

在創新ODM方面，邑錡表示，除了原有美國教育智慧裝置、微光航海影像裝置與警用熱影像裝置持續穩定出貨，美國新客戶軍工瞄準鏡也正式量產交付，團隊除了持續投入無人機載具與雙光相機的研發，並積極佈建軍工產業完整生態圈，並於4月與美國軍工供應商簽定代理合約，將美國微光夜視鏡導入台灣軍用市場，同時自主開發微光夜視AR眼鏡，將於6月赴美國參加AWE展會，尋求更多商業合作機會，積極深耕尋求突破性的成長表現。