《文創股》隆中首季獲利年增逾6成 每股盈餘0.93元

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【時報記者莊丙農台北報導】隆中(6542)董事會通過第1季財報，單季合併營收為2.25億元，季增14.69％，年增16.23％；營業毛利為1.8億元，季增17.11％，年增20.95％，毛利率為80.20％；營業利益為0.43億元，季增9.18％，年增23.47％；受惠於美元升值認列匯兌收益，稅後淨利為0.39億元，季增92.21％，年增62.14％，每股盈餘0.93元。董事會同時決議112年盈餘及資本公積現金股利配息基準日及現金股利發放日，擬訂7月8日為配息基準日，現金股利發放日訂為7月25日。

隆中持續深化公司治理與提升企業永續發展，包含：維護股東權益並確保股東受到平等對待、強化董事會運作並有效發揮職能、強化資訊揭露透明度、及推動永續發展等，因此在臺灣證券交易所公布的第十屆「公司治理評鑑」中排名持續上升，為上櫃公司21-35％，並於市值未達50億元類別之上市櫃公司中名列11-20％。

環境面方面，提前符合主管機關規定年限及要求，落實溫室氣體盤查作業，積極實踐淨零碳排及氣候環境議題之目標；社會面連續舉辦企業淨灘，並攜手夥伴參與植樹活動，響應城市綠化打造都市小森林，為在地環境貢獻。

公司治理面向，設置永續發展推動小組，制訂及推動永續發展政策及具體推動計畫，隆中表示，不只推動公司營運穩健成長，也與利害關係人共同實踐永續經營。