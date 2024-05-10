《美股掃瞄》道瓊連7漲 費半籠罩低氣壓

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國上周初次請領失業給付人數意外暴增，使聯準會在今年降息的預期進一步升溫，周四美股三大指數收高，道瓊指數連漲第7天，創下去年12月連漲9天之後的最長紀錄，並創下4月1日以來收盤新高。標普500指數自4月9日以來首次站回5200點大關。晶片股籠罩低氣壓，費城半導體指數表現相對疲弱，輝達跌1.84%、台積電ADR跌0.56%。

最新發布的數據顯示上周（截至5月4日）美國初領失業金人數經季調後新增2.2萬人，至23.1萬人，遠超出市場預期21.5萬人，並創下逾8個月新高。

債券標售迎來強勁的需求，帶動美國公債殖利率走低，亦給美股帶來提振。周四美國10年期債息跌3.7個基點，約報4.45%，兩周前約為4.7%。美國2年期債息周四下跌3個基點，約報4.81%。

周四收盤，道瓊指數漲331.37點或0.85%，報39,387.76點。標普500指數漲26.41點或0.51%，報5,214.08點。那斯達克指數漲43.51點或0.27%，報16,346.27點。費城半導體指數跌30.61點或0.64%，報4,759.77點。

家得寶（Home Depot）和開拓重工（Caterpillar）上漲逾2%，帶領道瓊指數衝高。

標普500指數11大類股僅科技股（跌0.25%）收黑。房地產股漲2.31%，漲幅最大，受惠於資料中心業者Equinix在發布第一季業績後股價飆漲11.5%。

債息走低尤其有利於巨型科技成長股，微軟漲0.43%、蘋果漲1%、亞馬遜漲0.80%、Alphabet漲0.34%、Meta漲0.60%。

主要晶片股方面，晶片設計大廠安謀（Arm Holdings）全年營收展望令看好AI機遇的投資人大失所望，股價下跌2.3%。

受此拖累，重磅級AI晶片王輝達（Nvidia）下跌1.8%，該IC設計龍頭將在22日盤後發布業績報告，勢必成為市場密切關注的焦點。

台股ADR僅中華電信（漲0.05%）勉強收高，台積電跌0.56%、聯電跌0.75%、日月光跌1.72%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲1.64%。