以哈談判破局！拜登急出1招 BBC揭「背後原因」

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【中時新聞網 許庭瑛】以色列與哈瑪斯停火談判已結束但未達成協議，以色列襲擊拉法東部。美以雖為親密盟友，但華府對以色列多次忽視警告，決定推遲運送武器給以色列，而BBC分析了美國這項作為的背後原因。

分析指出，美國雖然相當支持以色列攻打哈瑪斯，但卻不樂見以軍對加薩走廊進行缺乏人道主義的軍事行動。在過去7個月的戰爭中，華府逐步加大對以色列施壓。美國總統拜登在上個月的通話中，告訴以色列總理納坦雅胡，要是以色列不允許人道援助車隊進入加薩，美國將減少援助，但以色列依舊不聽勸，因此美國才做出這決定。

此外，BBC指出，美國這麼做的背後原因，第一，對於色列針對哈瑪斯在拉法的軍事行動，美國和許多西方國家擔心，這將導致大規模平民傷亡和人道災難。美國官員說，他們運送的炸彈可能會在拉法使用，並會在人口稠密的城市內造成毀滅性後果，因此決定暫時延後武器運送。

第二，美國政府希望繼續向以色列內閣施壓，持續促進以哈達成停火協議。第三個則源自美國國內政治。拜登面臨來自民主黨支持者的龐大壓力，要求他減少對以色列的支持。而今年是美國大選年，民調機構指出，由於美國在以哈衝突中扮演的角色，一些年輕的民主黨選民，可能不願意在11月站出來投票給拜登。

然而，任何停止對以色列提供軍援的決定都會為美國帶來風險。此外，以色列可以再次無視親密盟友的言論和行為，而這代表美國在世上的影響力正在減弱。

最後，雖然美國並非以色列的唯一盟友，但華府一旦延遲軍援以色列，如英國在內的其他國家也會跟進，將導致以色列面臨外交孤立。