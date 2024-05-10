日本極致工藝 亞昕壓軸新作即將登場

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世界國門時代，桃園近年躍上重點發展焦點，唯一立地桃園市中心的小檜溪特區，因在綠意與水岸的城區條件上，更擁有十足完整的生活機能，並鄰近藝文特區，同時也具備超夯話題熱度的捷運綠線增值力，早已成為許多建商插旗的熱門區域。一向選地精準的亞昕集團，不只早有遠見入席小檜溪，更是以城中城的獨特規模，吸引許多品味生活的購屋客青睞。

已有超過40座的國家金質獎，亞昕建築是小檜溪特區裡的超優秀的實力品牌選擇，亞昕蓋房子，放心一輩子，堅持將真正日本工藝職人精神落實在每一件作品中，是亞昕建築與其他個案最大差異的卓越之處。三十年來，亞昕一路以「自住心」初衷建造房子，認為只有將心比心，才會全面重視別人看不到的細節，堅持日本極致工藝，正是亞昕全新的品牌時代、不斷強調並極度重視的最高精神。

承於如此高品質住宅講究，亞昕小檜溪城中城的壓軸新作即將登場，不只同步之前亞昕一見、亞昕向陽前兩期導入世界級飯店空間概念，更再次聘請大師齊聚操刀，為住戶獻上「用情至森」的居住生活質感，以全「昕」思維規劃獨到的景觀山水設計，也為特區深植國際式森情美學風景。

亞昕三期基地就位在東門溪旁，水岸景色結合幽靜小巷，讓回家充滿寧靜舒心氛圍，過個馬路即抵朝陽公園，綠意環繞相伴，為生活再添一筆愜意色彩，再加上距離捷運綠線G08站僅650公尺，動靜皆宜，極為便利，規劃2-4房的優質尺度，亦符合小檜溪主要自住客層屬性和需求。

小檜溪特區發展速度快，腹地漸少，其城市與自然並行的珍稀區域內涵，吸引的皆是更懂生活品質的菁英族群，這正意味小檜溪特區正逐步形成桃園市中心裡、新富聚落的代表城域，而亞昕第三期的建案設計，勢必再次展現對質感的高度追求，讓人十分期待。