這檔Q1獲利翻倍漲停慶功 逾2萬張排隊等買 法人1理由續看旺後市

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堤維西（1522）在本業及匯兌收益表現雙增挹注下，第一季稅後純益達6.28億元、年增2.12倍，每股稅後純益（EPS）衝上2.01元，改寫單季新高，今（10）日股價跳空漲停，逾2萬張排隊等買，法人看好堤維西受惠於北美保險業者State Farm擴大採用AM件，且CAPA認證之產品毛利率較高，將有助於帶動堤維西營運表現。

堤維西第一季營收51.16億元、年增8.62％，營業毛利15.42億元、年增33.62％，營業利益7.14億元、年增82.61％。

堤維西表示，第一季原就屬AM傳統旺季，推升今年AM件出貨成長，第一季營收51.16億元年增逾8％，單季營收亦為歷史新高，加上美元升值效益帶來匯兌利益貢獻，同步推升整體獲利衝高，較去年同期增逾2倍。

隨市場需求持續熱絡，堤維西目前各廠稼動率也都呈現近滿載狀態，第二季儘管進入傳統淡季，不過由於美國AM市場結構性轉變，需求持續擴大，再加上美元持續強勢，法人看好，包括堤維西在內的AM汽零廠第二季業績有望淡季不淡。

群益投顧認為，2024年堤維西受惠於北美AM市場穩定增長，且美國前二大車險公司State Farm 從12/2022 宣布擴

大使用AM碰撞件（從2州擴大至全美47州，且自06/26/2023起，加州、亞利桑那州全面使用AM件）， 有助於北美AM市場需求持續增長。

而CAPA認證之產品利潤率較高，將帶動毛利率表現。在此趨勢帶動下，預估堤維西2024年營收203.58億元，YoY+5.60％，呈現穩定增長態勢。

獲利能力方面，由於產品組合優化，毛利率於2023年逐季攀升，預估2024年延續此趨勢，毛利率提升至29.27％，營業利益24.27億元，YoY+38.92％。因受匯率因素影響，業外淨收入相對提升，稅率維持穩定，預估稅後純益18.22億元，YoY+66.64％，EPS 5.31 元。

考量上述理由，群益投顧將堤維西投資建議調升至「買進」，目標價66元。